Antonelli 45 pontos előnnyel, csúcsformában érkezik a Magyar Nagydíjra

A HÉT BÜNTETÉSE. Lewis Hamilton valószínűleg a harmadik helyezést bukta el azon Spában, hogy a Belga Nagydíj sportfelügyelői öt másodperces büntetéssel sújtották a George Russell-lel történt ütközése miatt. A két versenyző az első körben a Kemmel-egyenest követő Les Combes-kombinációban koccant, miközben Russell megpróbálta visszaelőzni Hamiltont. A Mercedes megpördült, a kavicságyban ragadt. A Ferrari felháborodott a döntés miatt, hiszen Russell az út közepén haladt, azaz Hamilton nem leszorította korábbi csapattársát, hanem csupán megcsúszott a kanyar kijáratában – ez előfordul a rajt után hideg gumikon, és az első körben a mezőny is elég sűrű ahhoz, hogy a kanyarban többen egymás mellett haladjanak. Még maga Russell is azt mondta, hogy nem Hamiltont hibáztatja, hanem a saját autóját, amelynek a Kemmel-egyenesre teljesen elfogyott a töltése, így könnyen megelőzték a többiek. Hamilton ezzel szemben nem a büntetésére fogta, hogy lemaradt a dobogóról, úgy érezte, a szombati szabadedzésen történt balesete nélkül akár az első sorból is rajtolhatott volna, és néhány pozícióval előrébb nem Russell ellen kellett volna csatáznia.

A HÉT ELŐRETÖRÉSE. A jelenkor F1-ében, amikor több mint 20 futamból áll az idény, egy-egy jó szezon jelentős előretörést hozhat a győztes autóban ülő pilótáknak az örökranglistán. Kimi Antonelli Belgiumban a hatodik pole pozícióját és győzelmét szerezte meg, előbbi kategóriában nemcsak Carlos Sainzot és Oscar Piastrit érte utol, hanem többek között három világbajnokot, Phil Hillt, Emerson Fittipaldit és Alan Jonest is. Hat győzelmével jelenleg John Surtees, Jochen Rindt, Tony Brooks, Gilles Villeneuve, Jacques Laffite, Riccardo Patrese, Ralf Schumacher és Sergio Pérez mellett 46. holtversenyben az örökrangsorban – hozzá kell tenni, hogy Antonelli az eddigi futamai 17.6%-át nyerte meg, ehhez Brooks mutatója áll a legközelebb 15.8%-kal.

A 20. leggyorsabb körét futó Lando Norris ebben a kategóriában maga mögött hagyta az öröklistán Stirling Mosst, Ayrton Sennát, Damon Hillt, Mark Webbert és Valtteri Bottast, és holtversenyben a 15. helyen áll Nico Rosberggel.