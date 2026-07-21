Antonelli 45 pontos előnnyel, csúcsformában érkezik a Magyar Nagydíjra
A HÉT NYERTESE. Kimi Antonelli az elmúlt időszakban nagyon balszerencsés volt, kétszer is lemaradt a pontszerzésről úgy, hogy Silverstone-ban az autója meghibásodása nélkül biztosan csatázhatott volna a győzelemért. Spában aztán megküzdhetett Charles Leclerc-rel, és véget vetett a sorozatban öt győzelem utáni háromversenyes nyeretlenségének. George Russell kiesésével ráadásul 50 pontra növelte előnyét csapattársával szemben a vb-pontversenyben, s kettejük közé ismét bejött Lewis Hamilton a Ferrarival – a hétszeres világbajnok 45 ponttal követi Antonellit a Magyar GP előtt.
|71. BELGA NAGYDÍJ
|JÚLIUS 17., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Verstappen 1:47.070
|2. szabadedzés
|1. Antonelli 1:45.944
|JÚLIUS 18., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Antonelli 1:45.990
|Időmérő
|1. Antonelli 1:44.361
|JÚLIUS 19., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Antonelli, 2. Leclerc, 3. Verstappen
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Magyar Nagydíj, Mogyoród
|július 26., 15.00
|Holland Nagydíj, Zandvoort
|augusztus 23., 15.00
|Olasz Nagydíj, Monza
|szeptember 6., 15.00
A HÉT BÜNTETÉSE. Lewis Hamilton valószínűleg a harmadik helyezést bukta el azon Spában, hogy a Belga Nagydíj sportfelügyelői öt másodperces büntetéssel sújtották a George Russell-lel történt ütközése miatt. A két versenyző az első körben a Kemmel-egyenest követő Les Combes-kombinációban koccant, miközben Russell megpróbálta visszaelőzni Hamiltont. A Mercedes megpördült, a kavicságyban ragadt. A Ferrari felháborodott a döntés miatt, hiszen Russell az út közepén haladt, azaz Hamilton nem leszorította korábbi csapattársát, hanem csupán megcsúszott a kanyar kijáratában – ez előfordul a rajt után hideg gumikon, és az első körben a mezőny is elég sűrű ahhoz, hogy a kanyarban többen egymás mellett haladjanak. Még maga Russell is azt mondta, hogy nem Hamiltont hibáztatja, hanem a saját autóját, amelynek a Kemmel-egyenesre teljesen elfogyott a töltése, így könnyen megelőzték a többiek. Hamilton ezzel szemben nem a büntetésére fogta, hogy lemaradt a dobogóról, úgy érezte, a szombati szabadedzésen történt balesete nélkül akár az első sorból is rajtolhatott volna, és néhány pozícióval előrébb nem Russell ellen kellett volna csatáznia.
A HÉT ELŐRETÖRÉSE. A jelenkor F1-ében, amikor több mint 20 futamból áll az idény, egy-egy jó szezon jelentős előretörést hozhat a győztes autóban ülő pilótáknak az örökranglistán. Kimi Antonelli Belgiumban a hatodik pole pozícióját és győzelmét szerezte meg, előbbi kategóriában nemcsak Carlos Sainzot és Oscar Piastrit érte utol, hanem többek között három világbajnokot, Phil Hillt, Emerson Fittipaldit és Alan Jonest is. Hat győzelmével jelenleg John Surtees, Jochen Rindt, Tony Brooks, Gilles Villeneuve, Jacques Laffite, Riccardo Patrese, Ralf Schumacher és Sergio Pérez mellett 46. holtversenyben az örökrangsorban – hozzá kell tenni, hogy Antonelli az eddigi futamai 17.6%-át nyerte meg, ehhez Brooks mutatója áll a legközelebb 15.8%-kal.
A 20. leggyorsabb körét futó Lando Norris ebben a kategóriában maga mögött hagyta az öröklistán Stirling Mosst, Ayrton Sennát, Damon Hillt, Mark Webbert és Valtteri Bottast, és holtversenyben a 15. helyen áll Nico Rosberggel.
A HÉT NYILATKOZATAI. Apropó, Valtteri Bottas! A Cadillac finn pilótája a verseny alatt akaratlanul segített korábbi csapatának, a Mercedesnek, a hajrában ugyanis lekörözöttként rossz helyen érte őt utol Charles Leclerc, akit a pálya kevés kanyargós részeinek egyikén némiképp feltartott, és ezzel kedvező helyzetbe hozta Kimi Antonellit, aki a következő kör elején megelőzte a ferrarist. „Természetesen semmi szándékosság nem volt ebben, olyan gyorsan utolértek, hogy nem volt időm reagálni. Nem tudom, hogy változtatott-e ez a helyzet a végeredményen, ha igen, akkor Kimi tartozik egy vacsorával” – mondta Bottas, aki valóban nehéz helyzetben volt, hiszen a kör elején öt másodperccel az élen csatázók előtt volt.
A hétvége másik figyelemfelkeltő nyilatkozata Max Verstappené volt, aki azt ecsetelte, hogy a spái pálya a jelenlegi autókkal nem jelent nagy kihívást, mert néhány helyen olyan, mintha F3-as motorokat tettek volna F1-es autókba. „De ezt a beszélgetést inkább most fejezzük be, mert valaki a sajtóterem előtt vár, hogy amikor kimegyek, lelőjön” – mondta Verstappen még a hétvége elején.
A panaszkodáshoz csatlakozott Oscar Piastri is, aki szerint versenyhétvégék dőlnek el azon, hogy melyik csapat miként programozza a motorjait. Kiemelte George Russell rajt utáni lelassulását, amelynek eredménye a Lewis Hamiltonnal történt ütközés volt, de az időmérőn is érezte ezek hatását. „Ez az egész rendszer szívás. George sokat panaszkodik, de mások sem elégedettek a mostani helyzettel. Elég gáz versenyzésnek nevezni azt, amikor az dönt a rajtsorrendről, hogy kinek működik jól vagy rosszul a motorprogramozása” – fakadt ki Piastri.
Jó hír, hogy a Magyar Nagydíjon az új hajtásláncok számára kedvező Hungaroring karakterisztikája miatt kevesebb szerepe lesz a motorprogramozásnak, mert a sok fékezéssel könnyebb lesz energiát gyűjteni.
A HÉT JUBILEUMA. Max Verstappen a 130. alkalommal végzett az első háromban Formula–1-es futamon, ezzel továbbra is a harmadik helyen áll Lewis Hamilton (207) és Michael Schumacher (155) mögött (Charles Leclerc az 54. dobogójával utolérte Niki Laudát). A Red Bullnak ez volt a 300. dobogós helyezése, ezt a számot korábban csak a Ferrari, a McLaren, a Mercedes és a Williams érte el. A Ferrari 845-tel toronymagasan vezet, a hatodik Lotus a 200-at sem érte el.
A HÉT VÁLTOZATOSSÁGA. Azzal, hogy Kimi Antonelli nyert Spában, a Hungaroringre is úgy érkezik az F1-es mezőny, ahogy a Belga Nagydíjra, azaz a legutóbbi négy futamot négy különböző versenyző nyerte meg: Barcelonában Lewis Hamilton, Spielbergben George Russell, Silverstone-ban Charles Leclerc, Spában Antonelli győzött. Ezen a négy versenyen Russell háromszor, Antonelli, Hamilton, Leclerc és Max Verstappen két-két alkalommal állt dobogóra, és egyszer Lando Norris is odafért.
A HÉT LEZÁRULT SOROZATA. Öt futamot követően először nem sikerült a dupla pontszerzés a Racing Bullsnak, hiába indult a 7. és a 9. helyről a két autó, Arvid Lindblad 9. helyezése mellé Liam Lawson csak a 12.-ként ért célba, így megszakadt az istálló kiváló sorozata. Az F1-ben 1985-ben debütáló Minardi jogutódja a 41 évvel ezelőtti alapítása óta a közelébe sem ért ilyen kimagasló eredménysorozatnak, korábban nem fordult elő, hogy akár három egymást követő futamon top 10-es legyen mindkét autójával. A Racing Bulls így is utolérte az Alpine-t a konstruktőr-vb-n, 61-61 ponttal állnak az ötödik és hatodik helyen. Ide tartozik, hogy a Red Bull sajtóhírek szerint elutasított egy hárommilliárd dolláros ajánlatot a Racing Bullsra, amelyet egy abu-dzabi befektetőtársaság akart megvásárolni Bernie Ecclestone korábbi pénzügyi tanácsadója, az amerikai Dean Attew vezetésével.
A HÉT MEGLEPETÉSE. Valószínűleg nem büntetésből, de Arvid Lindblad és Liam Lawson fapados repülőgéppel utazott haza a Belga Nagydíj után, az új-zélandi posztolt is az Instagramra erről. A Redditen többen megjegyezték, hogy ez nagy húzás volt a csapattól, élmény azoknak, akik egy repülőn utaztak a két pilótával, és környezetvédelmi szempontból is hasznos üzenet azoknak a riválisoknak, akik magángépekkel repülnek.
A HÉT ELÉGEDETTSÉGE. Az első versenyén (két) pontot szerző Audi az egész idény alatt a középmezőny oszlopos tagjának számít, de az újabb pontszerzés sokáig elkerülte az újonc német istállót. Az Ausztrál Nagydíjat követő hét versenyből Gabriel Bortoleto hármat, Nico Hülkenberg kettőt zárt a 11. helyen, azaz a csapat ötször csúszott le éppen a pontszerzésről. Ám azóta Silverstone után Spában is nyolcadik lett Bortoleto, a brazil már tíz pontot szerzett az Audinak (Hülkenberg még egyet sem), amely felzárkózott a pontszerzésre négy verseny óta képtelen Williamsre (11 pont), és közelít a szintén a Monacói Nagydíj óta nullapontos Haasra (21).
„Nagyon boldog vagyok, kihoztuk a maximumot ebből a versenyből. Külön örülök annak, hogy Spában 500 olyan munkatársunk előtt szereztünk pontokat, akik nemigen jutnak el versenyre, mert a hinwili, a bicesteri vagy a neuburgi gyárunkban dolgozik, és erre a futamra elhozta őket az Audi” – mondta a futam után Bortoleto.
A HÉT ELŐRETEKINTÉSE. A világbajnoki éllovas Kimi Antonelli tavaly még igencsak küszködött a Mercedesszel, a 15. rajtkockából indulva a 10. helyen ért célba első F1-es Magyar Nagydíján úgy, hogy az egyetlen pontért is meg kellett küzdenie a még Racing Bullst kormányzó Isack Hadjarral. Nem az volt az első versenye a Hungaroringen, 2023-ban a Formula Regional-sorozat megnyerése felé vezető úton a hochenheimi idényzáró (amelyre már bajnokként érkezett) előtt a Hungaroring volt az egyetlen helyszín, amelyen egyik futamon sem állt dobogóra (ötödik és hatodik lett). Egy évvel később az F2-ben a sprintfutamon 14. lett, majd a főversenyen a 7. helyről indulva győzött, ez volt az egyetlen győzelme főfutamon ebben a kategóriában – azaz van már sikerélménye a Magyar Nagydíj helyszínéről.
BELGA NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|-
|2.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|1.952 mp h.
|3.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|11.586 mp h.
|4.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|17.245 mp h.
|5.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|18.988 mp h.
|6.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|23.307 mp h.
|7.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|24.014 mp h.
|8.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|49.140 mp h.
|9.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|50.406 mp h.
|10.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|1:16.037 p h.
|11.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|1:16.991 p h.
|12.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|1:17.523 p h.
|13.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|1:18.348 p h.
|14.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:34.465 p h.
|15.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:44.684 p h.
|16.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:45.856 p h.
|17.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:50.925 p h.
|18.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|1 kör h.
|19.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|2 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|25
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|13
|George Russell
|brit
|Mercedes
|0
|A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|6
|8
|12
|204
|2.
|Lewis Hamilton
|1
|5
|13
|159
|3.
|George Russell
|2
|5
|10
|154
|4.
|Charles Leclerc
|1
|4
|11
|126
|5.
|Lando Norris
|–
|2
|10
|103
|6.
|Max Verstappen
|–
|3
|10
|91
|7.
|Oscar Piastri
|–
|2
|9
|82
|8.
|Isack Hadjar
|–
|–
|7
|60
|9.
|Pierre Gasly
|–
|1
|8
|42
|10.
|Liam Lawson
|–
|–
|8
|39
|11.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|7
|22
|12.
|Franco Colapinto
|–
|–
|6
|19
|13.
|Oliver Bearman
|–
|–
|4
|18
|14.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|3
|10
|15.
|Carlos Sainz
|–
|–
|3
|6
|16.
|Alexander Albon
|–
|–
|2
|5
|17.
|Esteban Ocon
|–
|–
|2
|3
|18.
|Fernando Alonso
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|358
|2.
|Ferrari
|285
|3.
|McLaren-Mercedes
|185
|4.
|Red Bull-Ford
|151
|5.
|Alpine-Mercedes
|61
|6.
|Racing Bulls-Ford
|61
|7.
|Haas-Ferrari
|21
|8.
|Williams-Mercedes
|11
|9.
|Audi
|10
|10.
|Aston Martin-Honda
|1
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0