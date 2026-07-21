Csúcsforma hiányában is hat magyar éremnek örülhettünk a Polyák–Varga–Kozma-emlékversenyen

OLIMPIAI, VILÁG- ÉS KONTINENSBAJNOKOK sora lépett szőnyegre az UWW Ranking Series idei utolsó állomásán Budapesten. Ahogyan ahhoz az elmúlt években tulajdonképpen már hozzászokhattunk, ezúttal is a sorozat legerősebb megméretését láthatták a BOK-csarnokba érkezők.

„Idén is kiemelkedő színvonalú versenyt rendeztünk meg, büszkék lehetünk rá, le a kalappal a szervezőcsapat előtt!” – szögezte le rögtön a beszélgetés elején Bácsi Péter, az MBSZ szakmai igazgatója.

A magyar csapat összességében hat éremmel, egy-egy arannyal és ezüsttel, valamint négy bronzzal zárta a viadalt, külön öröm, hogy mindhárom szakágban állhatott dobogón sportolónk.

„Láthattunk biztató jeleket, nem feltétlenül az eredményesség, hanem a teljesítmény és egy-egy skalp miatt. Jó, hogy az utolsó napon ünnepelhettünk aranyérmet, maradt volna bennünk hiányérzet, ha hazai körülmények között ez nem sikerült volna. Összességében elmondható, nem most szerepeltek csúcsormában sportolóink, ebben semmi meglepő sincs, utóalapozást követő időszakban járunk, szóval azt mondanám, hogy jó erőnlétben, a felkészülési időszaknak megfelelő állapotban vannak. Akadtak olyanok, akiktől kicsit talán többet vártunk, de ezzel sincs gond, inkább most rajzolódjanak ki a hibák, mint októberben, a kazahsztáni világbajnokságon” – folytatta Bácsi.

A csapatból egyedüliként a vb- és Eb-ezüstérmes Szőke Alex diadalmaskodott (kötöttfogás, 97 kg), mások mellett az öt év után visszatérő olimpiai, kétszeres világ- és kétszeres Európa-bajnok orosz Musza Jevlojevet is legyőzve.

„A legjobb hír, hogy Alex ennél meggyőzőbb birkózásra is képes! Kiegyensúlyozottan, rendkívül magabiztosan versenyzett, mentálisan is jó volt, és kihasználta az adódó helyzeteket. Aranyérmet nyert, ezt nem kell magyarázni, ráadásul Musza Jevlovjevet megverve, ami óriási mentális fegyvertény, de biztos vagyok abban, hogy a vébén ennél jobb formában látjuk!”

Rendkívül örömteli, hogy a junior világ- és Európa-bajnok Darabos László 21 évesen a dobogó második fokára állhatott a kötöttfogású 130 kilogrammosok között.

„Szerintem ő nyújtotta az egyik legjobb teljesítményt a csapatból, letette a névjegyét a felnőttmezőnyben, számíthatunk arra, hogy a folytatásban is remek eredményeket ér el. És hát ez is mutatja, hogy a súlycsoport világ- és Európa-bajnoki ezüstérmese, Vitek Dárius nem dőlhet hátra, de ugyanez igaz a többi válogatottunkra is.”

Merthogy több olyan súlycsoport is volt, amelyben három magyar indult, kötöttfogású 77 és 87, valamint női 57 kilogrammban egyaránt jelzésértékű volt a megméretés a válogatottságért folyó harcban. Előbbi súlycsoportban ezúttal az Európa-bajnok Lévai Levente ötödik lett, a 87 kilogrammosok között fivére, a vb- és Eb-harmadik Lévai Tamás bronzérmesként zárt, a hölgyek mezőnyében Dollák Tamara, Szenttamási Róza és Terék Gerda sem jutott el a helyosztóig.

„Közelebb kerültünk a vébécsapatunk összetételéhez, de lesznek még versenyek a nyáron, amelyek alapján teljesen tiszta képet kaphatunk. Némi előnyt élveznek, akik az elmúlt időszakban meggyőzően teljesítettek a világversenyeken, de persze nem lehet figyelmen kívül hagyni a közelmúlt eredményeit. A kvalifikációs időszak rohamosan közeleg, ennek fényében kell megfelelő döntéseket hoznunk.”