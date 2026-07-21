A rendőrség nyomozást indított a Fradiváros ügyében

A fő kérdés, hogy mi lett a pénz sorsa.

2021 szilveszterén Kubatov Gábor a hagyományos évértékelő beszédében elmondta, hogy a „Fradiváros”-projekt 2026 decemberére valósággá válik majd, és hogy az előkészítő munkálatok megtörténtek, másfél év volt, mire a szükséges bontásokat engedélyeztették, és újabb egy esztendő, mire megtörténtek a tényleges bontások. „Mostanra megcsináltunk egy koncepcióvázlatot, tudjuk, hogy kellene, hogy kinézzen. Most kezdődik a tervezői közbeszerzés, úgy kell számolni, hogy 2023 tavaszán lehet megindítani az építkezést (...) 2026 végére végzünk.”

Azonban a tervek nem valósultak meg.

Ahogy az Index írja, a magyar kormány 2022-ben határozatba foglalta, hogy a pénzösszeg működési támogatásra is fordítható. A Ferenczvárosi C közép szurkolói csoport június elején bejelentést tett az Állami Számvevőszéknél, amely a dokumentumokat továbbította a rendőrségnek (BRFK). Az Index megírta azt is, hogy a BRFK feljelentés-kiegészítést rendelt el, ennek eredményeként a hatóság nyomozást indított. Ez utóbbi tény az ügy legutóbbi fejleménye, amit a rendőrség egymondatos válaszban erősített meg kedden az Indexnek.

Egy hónapja Kubatov Gábor interjút adott a Blikknek, ebben szóba került a Fradiváros ügye is. A klubelnök így fogalmazott:

„A Fradivárosról csak annyit, hogy az egy kiváló projekt volt, talán a legnagyobb fájdalom, hogy azt nem hajthattuk végre. Egy nagyon komoly előkészítő munka volt, évekig tárgyaltunk a szakosztályokkal, mire van szükségük, racionális tervet készítettünk egy nagyon komoly tervezőirodával, nagyon komoly jogászokkal, nagyon komoly fővárosi egyeztetésekkel. Gyakorlatilag háromhavi munka kellene, hogy a kiviteli terveket meg lehessen csinálni. Csakhogy közben olyan helyzetbe került az európai gazdasága a háború miatt, hogy minden magyarországi fejlesztést leállítottak, aminek nem volt megnyitott építési naplója. Nekünk nem volt, ezért ezt nem tudtuk befejezni. De a Fradivárosra fordított pénz minden fillérje a Ferencvárosban van, méghozzá pont úgy, hogy a magyar állam az adott támogatást nekünk megadta. Ezért aztán minden vizsgálat elé, minden nyomozás elé én tiszta szívvel és teljesen transzparensen állok oda. Ebből nekem, a felügyelőbizottságnak vagy a Fradi vezetésének semmiféle problémája nem lesz.”

A 24.hu-nak adott interjújában Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár így fogalmazott az ügyről:

„2022-ben jött egy kormányrendelet, amely azt mondta ki, hogy nemcsak a Fradivárosra és beruházásra, hanem működésre is felhasználhatja a Ferencváros ezt az összeget. Ennélfogva a vitaalapot az jelenti, hogy mit tekintünk működésnek.”

„Nagy valószínűség szerint jogászok hada fog majd dönteni, hogy megfelelő-e az elszámolás, amit a Ferencváros jogalapként biztosított.”

„Azt nem mondom, hogy nincs meg a pénz, de nyilván azért van egy ilyen vizsgálat és vannak folyamatban lévő ügyek, hogy majd a végén meg tudjuk mondani” – fogalmazott, majd kiemelte, hogy örök újpesti szurkolóként is a Ferencvárost a magyar sport kifejezett értékének tekinti.”