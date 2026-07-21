Völgyi Péter: Óriási harcot várok a csapatba kerülésért

Lakitelek új helyszín volt a magyar kosárlabda-válogatottak felkészülésében. Hogyan vizsgázott?

Tökéletesre vizsgázott Lakitelek, nagyon nagy szeretettel fogadtak, nyugodt légkör vett körül minket. Hibátlanok a létesítmény és a teljes komplexum adottságai, el tudtuk végezni a tervezett munkát, nagyszerűen sikerült az elmúlt hét.

Milyen állapotban érkeztek meg az edzőtáborba a játékosok?

Ahogyan vártuk, volt, aki hosszabb kihagyás után jött, rajta meglátszott a szünet, de a keret többsége a 3x3-as válogatottal dolgozott, vagy egyénileg a saját klubjában, illetve képzőtáborban. Majdnem mindenki teljesen jó állapotban érkezett, nagy szükség volt arra, hogy lássuk és feltérképezzük a játékosainkat, így a megfelelő programot kaphatták meg a következő két hétre, az aktív pihenés szakaszára. Augusztus harmadikán, Székesfehérváron aztán megkezdjük a közvetlen felkészülést a vébére.

Mik voltak a legfontosabb feladatok az első héten?

Megnéztük, hol tartanak fizikailag, hét-nyolc edzésünk volt, és előkészítettünk egy olyan taktikai variációt, amely tanulását így nem kell a nulláról kezdeniük a lányoknak. Összeraktuk a kondiprogramjukat, valamint néhány technikai és játékelemet csempésztünk az egyéni képzésekbe, amelyet a válogatottban és a klubjukban is jól tudnak használni.

Tizennégy emberrel dolgozott együtt, hét volt ott közülük az isztambuli világbajnoki selejtezőn. Látott olyasmit a másik hét emberen, hogy kettőzött erővel igyekszik bizonyítani?

Mivel ez volt az első hét, a fokozatosság elve szerint haladtunk, kontaktedzést még nem tartottunk. Mindenki tette a dolgát, de az igazi harc majd augusztusban várható. Tizennégyen vettek részt a táborban, de tizenkilenc játékosból választjuk ki az utazó keretet. Voltak olyanok, akik családi okok vagy egyéb elfoglaltságok miatt nem tudtak eljönni Lakitelekre, velük bővül a paletta.

Mi lesz a pontos menetrend augusztusban?

Az első hetet végigdolgozzuk, a második hét végéjén játszunk az Alba Fehérvár U18-as és U20-as fiúcsapatával. Ez a fajta felkészülés nagyon jól sikerült és bevált a világbajnoki selejtező előtt, azért próbáljuk meg most így megoldani. A harmadik hétvégén Németországban játszunk két meccset a házigazdával, ismerkedünk a viszonyokkal, aztán az utolsó héten, immár teljes létszámban pontosítjuk az egyéni feladatokat támadásban és védekezésben, valamint megejtjük az utolsó finomhangolásokat a csapat játékában.

A vébére benevezendő 12 tagú keret mellé lehet behívni tartalék játékost?

Nem lehet. Egy sérülés döntően befolyásolhatja a csoportban és az egyenes kieséses rendszerben is a csapat teljesítményét, szóval, jó lenne, ha ezeken a világversenyeken is lehetne pótolni a kiesőket. Annál is inkább, mert az első két meccs közel van egymáshoz, és ha sikerül továbbjutni, másnap jön a negyedik mérkőzés, tehát nagyon intenzív lesz a tempó, minden játékost igénybe vesz fizikailag és mentálisan is. Legkésőbb talán három nappal a vébé előtt kell véglegesíteni a keretet.

Hány biztos pont van már a fejében, akik mindenképpen ott lesznek Berlinben, ha nem üt be a krach?

Vannak olyan meghatározó játékosok, akik az elmúlt időszakban a hátukon vitték a csapatot, náluk óriási formahanyatlás vagy sérülés kellene ahhoz, hogy ne kerüljenek be a keretbe. Most is folyamatosan van arra lehetőség a nagyobb létszámú összetartásokon, hogy a fiatal tehetségek megkapják az esélyt a bizonyításra. Óriási harcot várok, jó néhány helyért meg lehet még dolgozni.