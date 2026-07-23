Jövő kedden lesz meg az új francia kapitány
Rövid közlemény jelent meg csütörtök délelőtt a Francia Labdarúgó-szövetség (FFF) honlapján, amelyben arról tájékoztatnak, hogy Philippe Diallo elnök jövő héten kedden nevezi meg a válogatott új szövetségi kapitányát.
Mint ismert, Didier Deschamps 14 év után a világbajnokság végeztével távozott a francia válogatott szövetségi kapitányi posztjáról. Utódját egyelőre nem nevezte meg a francia szövetség, de a sajtóhírek már jó ideje arról szólnak, hogy Zinédine Zidane léphet az örökébe.
Az viszont biztos, hogy a találgatásoknak jövő héten kedden délelőtt vége szakad, az FFF ugyanis július 28-án délelőtt 11 órára sajtótájékoztatót hívott össze, amelyen bejelentik, ki lesz a következő szövetségi kapitány.
Az FFF honlapján megjelent közlemény szerint egyébként a sajtótájékoztató előtt ülésezik a szövetség végrehajtó bizottsága, amelyen eldöntik a kérdést.
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