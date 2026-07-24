Nemzeti Sportrádió

Tizenegy esztendős angol sakkozó döntötte meg Polgár Judit 38 éve fennálló világrekordját

2026.07.24. 21:01
Fotó: Getty Images
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sakk Bodhana Sivanandan Polgár Judit
Az angol Bodhana Sivanandan lett a legfiatalabb női sakkozó, aki 2600 Élő-pont feletti nagymestert győzött le, megdöntve ezzel Polgár Judit 38 éve fennálló világrekordját.

A The Guardian brit lap és a Marca spanyol sportnapilap beszámolója szerint a 11 éves és 4 hónapos harrow-i iskoláslány azt a 19 esztendős Marc'Andria Maurizzit múlta felül, akinek 2628 Élő-pontja van, 2023-ban pedig junior-világbajnok volt. Hozzátették: Polgár Judit 12 éves és 2 hónapos volt, amikor az 1988-as magyar bajnokságon nyert a legendás Portisch Lajos ellen.

A bravúros győzelmet követően Sivanandan másnap kikapott ugyan Benny Aizenberg izraeli nemzetközi mestertől, aztán döntetlent ért el Maxim Rodshtein nagymesterrel szemben, akinek legjobb eredménye egy évtizede 2710 Élő-pont volt.

A már évekkel ezelőtt sportági csodagyerekként elkönyvelt Sivanandan korábban már két nagymestert is legyőzött, de egyikük sem volt olyan magasan rangsorolt, mint Maurizzi.

Sivanandan előkelő helyet foglal el a tinédzserek örökrangsorában, akik hasonló bravúrt értek el, csak négyen előzik meg: az üzbég Nodirbek Abdusattorov 9 évesen aratott győzelme áll az első helyen, a sorban az argentin Faustino Oro következik, aki 10 évesen győzött, majd az orosz Roman Szogdzsijev és az indiai Praggnanandhaa Rameshbabu, akik 11 éves és 1 hónapos korukban nyertek ilyen erős ellenféllel szemben.

A chess.com szakportál 2024 szeptemberben terjedelmes cikket közölt arról, hogy Polgár Judit meghívására Budapestre utazott az akkor még csak 9 éves, de a sportágban már ismert Bodhana Sivanandan, akit az angolok történetük legfiatalabb játékosaként neveztek sakkolimpiára, és számos korosztályos világrekordot döntött meg. Közösen töltöttek el egy napot, amiben természetesen a sakk kapott főszerepet. Bodhana Sivanandan a céljait illetően akkor úgy fogalmazott: 12 évesen nagymester szeretne lenni, majd világbajnok, a történelem egyik legjobb sakkozója.

 

sakk Bodhana Sivanandan Polgár Judit
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