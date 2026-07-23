Nemzeti Sportrádió

Kanté Vardyéknak is köszönhette, hogy világbajnok lett

H. Á.H. Á.
2026.07.23. 08:33
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N'Golo Kanté az idei világbajnokságon is ott volt a francia keretben, de pályára nem lépett (Fotó: Getty Images)
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Jamie Vardy francia válogatott mali válogatott N'Golo Kanté
A Leicesterrel tíz éve bajnoki címet szerző, jelenleg klub nélküli 35 éves csatár Jamie Vardy egy podcastműsorban meglepő részletekkel szolgált korábbi csapattársáról, N'Golo Kantéről.

N'Golo Kanté bő 10 éve, 2016 márciusában egy Hollandia ellen 3–2-re megnyert felkészülési mérkőzésen mutatkozott be a francia válogatottban, s azóta összesen 69 mérkőzésen lépett pályára a nemzeti csapatban – világbajnoknak és Európa-bajnoki másodiknak is mondhatja magát. Ha hinni lehet Jamie Vardynak, aki tíz éve a minden idők legnagyobb meglepetését szolgáltató Leicester Citynél csapattársa volt a dupla tüdejű francia védekező középpályásnak, nem sokon múlott, hogy Kanté ne a francia válogatottban szerepeljen.

„N’Golo az egyik legszerényebb ember, akivel valaha találkoztam, mindig mosolyog, jókedvű, alázatos. Fontolgatta, hogy a szülei miatt Mali válogatottjában szerepeljen, még akkor is, amikor a franciáktól meghívót kapott. Az öltözőben mondtuk neki, hogy ne vicceljen már, Malival semmit sem fog nyerni. A franciák lesznek a világbajnokok. Szóval, meggyőztük, hogy megnyerné a vébét velük” – árulta el Vardy egy podcastműsorban.

Hogy aztán a 26-szoros angol válogatott támadónak mennyire jók az emlékei, azt persze nem tudni, mindenesetre tény, hogy a jelenleg a Fenerbahcében futballozó Kanté 69 alkalommal lépett pályára a francia válogatottban, s a néhány napja véget érő idei világbajnokságon is tagja volt a negyedik helyen záró francia keretnek, más kérdés, hogy pályára nem lépett.

 

 

Jamie Vardy francia válogatott mali válogatott N'Golo Kanté
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