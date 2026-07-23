Kanté Vardyéknak is köszönhette, hogy világbajnok lett

N'Golo Kanté bő 10 éve, 2016 márciusában egy Hollandia ellen 3–2-re megnyert felkészülési mérkőzésen mutatkozott be a francia válogatottban, s azóta összesen 69 mérkőzésen lépett pályára a nemzeti csapatban – világbajnoknak és Európa-bajnoki másodiknak is mondhatja magát. Ha hinni lehet Jamie Vardynak, aki tíz éve a minden idők legnagyobb meglepetését szolgáltató Leicester Citynél csapattársa volt a dupla tüdejű francia védekező középpályásnak, nem sokon múlott, hogy Kanté ne a francia válogatottban szerepeljen.

„N’Golo az egyik legszerényebb ember, akivel valaha találkoztam, mindig mosolyog, jókedvű, alázatos. Fontolgatta, hogy a szülei miatt Mali válogatottjában szerepeljen, még akkor is, amikor a franciáktól meghívót kapott. Az öltözőben mondtuk neki, hogy ne vicceljen már, Malival semmit sem fog nyerni. A franciák lesznek a világbajnokok. Szóval, meggyőztük, hogy megnyerné a vébét velük” – árulta el Vardy egy podcastműsorban.

Hogy aztán a 26-szoros angol válogatott támadónak mennyire jók az emlékei, azt persze nem tudni, mindenesetre tény, hogy a jelenleg a Fenerbahcében futballozó Kanté 69 alkalommal lépett pályára a francia válogatottban, s a néhány napja véget érő idei világbajnokságon is tagja volt a negyedik helyen záró francia keretnek, más kérdés, hogy pályára nem lépett.