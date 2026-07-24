Beigazolódott a Mercedes félelme: a Ferrari mindenki előtt jár Magyarországon

Leclerc elégedetten nyilatkozott a nap végén. „Összességében úgy tűnik, elég jó a tempónk, ami mindenképpen biztató. De még hosszú a hétvége, ezért végig összpontosítanunk kell, és keményen dolgoznunk azon, hogy szombaton is az élen maradjunk. Szoros lesz az időmérő. Nem hiszem, hogy ugyanekkora különbségek lesznek, mint amilyeneket ma láttunk a riválisokhoz képest, ezért tökéletes munkát kell végeznünk. Ha megmarad a jó érzés az autóban, akkor biztos vagyok benne, hogy jó eredményt érhetünk el.”

Hiába tűnt az egyik fő esélyesnek a Ferrari, a versenyhétvége előtt arra lehetett számítani, hogy a Mercedes továbbra is az élen fog küzdeni. Az „ezüstnyilak” teljesítménye azonban elmaradt a várakozásoktól a nyitó napon: George Russell mindkét edzést ötödikként zárta, s lemaradása végig egy másodperc körül mozgott, míg az első tréninget a bokszfalról figyelő Andrea Kimi Antonelli délután az első tízbe sem fért bele. Az egyéni összetettet 45 ponttal vezető olasz közel két szekundum hátránnyal végzett a tizenharmadik pozícióban.

„Szerintem mindannyiunk számára furcsán alakult a nap. Ezen a pályán mindig fantasztikus vezetni, és részlegesen újraaszfaltozták. Ugyanakkor rendkívül hepehupás, és az utolsó néhány kanyarban eléggé kopott már az aszfalt, ami különösen szokatlanná teszi a vezetést. Az egykörös tempónk nem volt valami jó, a hosszú etapokon viszont már sokkal versenyképesebbnek tűntünk. Az is beigazolódni látszik, amitől előzetesen tartottunk: a Ferrari rendkívül erősnek tűnik.”

Russell a futamhétvége előtt arról beszélt, hogy a Mercedes megtalálta a rejtélyes probléma okát, amely Ausztria óta hátráltatta őt. Amikor arról kérdezték a nap végén, hogy valóban megszűnt-e a gond, nem tudott egyértelmű választ adni. „Nem is igazán figyeltem erre, mert teljes mértékben megbízom a csapatban, hogy mindent megoldott. Ettől függetlenül már a hétvége előtt tudtuk, hogy még ha ugyanaz a problémánk is lenne, mint múlt héten, annak itt legfeljebb a tizede lenne a hatása, egyszerűen a pálya karakterisztikája miatt.”

„Ez a hétvége teljesen más kihívást jelent. Ez az erőforrás nagyon meggyőző ezen a rövid pályán, hiszen minden kanyarból kijövet 350 kilowatt áll rendelkezésre, ami eléggé megterheli a hátsó gumikat. Ahogy mondtam, csapatként még van min dolgoznunk. Jelenleg a Ferrari egyértelműen mindenki előtt jár. Azonban egyikünk sem volt elégedett az autóval, úgy érezzük, még bőven van benne tartalék. Nagyon erős volt a szél, ráadásul várhatóan folyamatosan változni fog az iránya, ami jelentősen befolyásolhatja az erőviszonyokat.”

Fotó: Dömötör Csaba

A McLaren átfogó fejlesztési csomagot hozott az év tizenegyedik állomására, és végül a címvédő Lando Norris tudott közelebb férkőzni a Ferrarihoz. A Hungaroringen tavaly diadalmaskodó brit 499 ezreddel maradt el az élen záró Hamiltontól, miközben a nyitányt kihagyó Oscar Piastri 1.342 másodperc lemaradással lett nyolcadik.

„Nagyon-nagyon küzdelmes volt – kezdte az értékelést az egyetlen szabadedzésen induló ausztrál, aki a nyitónapon egyelőre nem próbálta ki az új elemeket. – A pályakörülmények meglehetősen nehezek voltak: nagyon szeles volt az idő, és az újraaszfaltozott szakaszok tapadása sem volt túl jó, miközben elég nagy a gumikopás.“

„Ma még nem használtam a fejlesztéseket, de Lando autóján úgy működtek, ahogy vártuk, ami mindenképpen jó hír. Nem gondolom, hogy alapjaiban változtatták volna meg a kocsit, nem is számítottunk rá, ám jó lett volna, ha így történik. Szombaton meglátjuk, milyen lesz az én autómon, és remélhetőleg eredményes napom lesz.”

„A Ferrari rendkívül gyorsnak tűnt mindkét edzésen, de szerintem Lando is versenyképes volt a másodikon. A Mercedes teljesítményét eközben nagyon nehéz olvasni, szóval várjuk ki. Azonban úgy gondolom, ha jó napot fogunk ki, és mindent jól végrehajtunk, akkor komoly lehetőségek nyílhatnak előttünk.”