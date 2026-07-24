Nemzeti Sportrádió

Beigazolódott a Mercedes félelme: a Ferrari mindenki előtt jár Magyarországon

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.07.24. 21:02
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A Ferrari remek formában nyitott a Magyar Nagydíjon (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
F1 Magyar Nagydíj Isack Hadjar Charles Leclerc Fernando Alonso Max Verstappen George Russell Formula–1 Lewis Hamilton Hungaroring Lando Norris Oscar Piastri Ferrari
Lewis Hamilton vezérletével a Ferrari kettőse volt a leggyorsabb a Formula–1-es Magyar Nagydíj pénteki edzésnapján. A Scuderia teljesítménye beigazolta a riválisok félelmét, George Russell szerint a maranellóiak egyértelműen mindenki előtt jártak a nyitónapon, és Oscar Piastri is azzal számol, hogy inkább a Red Bull-lal kell harcolniuk. A versenyzők többsége kiemelte a nagy szelet is, ami a folytatásban hatással lehet az erőviszonyokra.

A Ferrari már az idény korábbi szakaszában is a Hungaroringet jelölte meg a számára egyik legkedvezőbb pályaként, és a papíron neki kevésbé fekvő Silverstone-ban, valamint Spa-Francorchamps-ban mutatott remek teljesítménye után általános vélekedés volt, hogy favoritként érkezik meg a 41. Magyar Nagydíjra. Bár a helyszínen egy évvel ezelőtt pole pozíciót szerző Charles Leclerc igyekezett lehűteni a kedélyeket, és maga a csapat sem szívesen vette fel a fő esélyes szerepét, az első edzésnap mégis a Scuderia egyeduralmát hozta. 

A nyitányon Leclerc zárt az élen, míg a nap leggyorsabb körét a Hungaroringen rekorder Lewis Hamilton futotta meg, akiről kanyart is elneveztek a pályán. „Összességében jó napot zártunk. A körülmények meglehetősen nehezek voltak, a szél nagy kihívást jelentett, ráadásul a pálya több helyen is nagyon egyenetlen. A második edzésen már jobb volt az autó, és a két gyakorlás között sikerült előrelépnünk. Ugyanakkor még mindig van néhány terület, ahol javulnunk kell. Az éjszaka részletesen átnézzük az összes adatot, tovább dolgozunk az egyensúlyon, és remélhetőleg holnapra még találunk némi pluszteljesítményt.”

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A névadásba a szakértői stáb mellett a szurkolókat is bevonták, az első és a legtöbbszörös győztesről is elkereszteltek egy-egy kanyart.

 

Leclerc elégedetten nyilatkozott a nap végén. „Összességében úgy tűnik, elég jó a tempónk, ami mindenképpen biztató. De még hosszú a hétvége, ezért végig összpontosítanunk kell, és keményen dolgoznunk azon, hogy szombaton is az élen maradjunk. Szoros lesz az időmérő. Nem hiszem, hogy ugyanekkora különbségek lesznek, mint amilyeneket ma láttunk a riválisokhoz képest, ezért tökéletes munkát kell végeznünk. Ha megmarad a jó érzés az autóban, akkor biztos vagyok benne, hogy jó eredményt érhetünk el.”

Hiába tűnt az egyik fő esélyesnek a Ferrari, a versenyhétvége előtt arra lehetett számítani, hogy a Mercedes továbbra is az élen fog küzdeni. Az „ezüstnyilak” teljesítménye azonban elmaradt a várakozásoktól a nyitó napon: George Russell mindkét edzést ötödikként zárta, s lemaradása végig egy másodperc körül mozgott, míg az első tréninget a bokszfalról figyelő Andrea Kimi Antonelli délután az első tízbe sem fért bele. Az egyéni összetettet 45 ponttal vezető olasz közel két szekundum hátránnyal végzett a tizenharmadik pozícióban.

„Szerintem mindannyiunk számára furcsán alakult a nap. Ezen a pályán mindig fantasztikus vezetni, és részlegesen újraaszfaltozták. Ugyanakkor rendkívül hepehupás, és az utolsó néhány kanyarban eléggé kopott már az aszfalt, ami különösen szokatlanná teszi a vezetést. Az egykörös tempónk nem volt valami jó, a hosszú etapokon viszont már sokkal versenyképesebbnek tűntünk. Az is beigazolódni látszik, amitől előzetesen tartottunk: a Ferrari rendkívül erősnek tűnik.”

Russell a futamhétvége előtt arról beszélt, hogy a Mercedes megtalálta a rejtélyes probléma okát, amely Ausztria óta hátráltatta őt. Amikor arról kérdezték a nap végén, hogy valóban megszűnt-e a gond, nem tudott egyértelmű választ adni. „Nem is igazán figyeltem erre, mert teljes mértékben megbízom a csapatban, hogy mindent megoldott. Ettől függetlenül már a hétvége előtt tudtuk, hogy még ha ugyanaz a problémánk is lenne, mint múlt héten, annak itt legfeljebb a tizede lenne a hatása, egyszerűen a pálya karakterisztikája miatt.”

„Ez a hétvége teljesen más kihívást jelent. Ez az erőforrás nagyon meggyőző ezen a rövid pályán, hiszen minden kanyarból kijövet 350 kilowatt áll rendelkezésre, ami eléggé megterheli a hátsó gumikat. Ahogy mondtam, csapatként még van min dolgoznunk. Jelenleg a Ferrari egyértelműen mindenki előtt jár. Azonban egyikünk sem volt elégedett az autóval, úgy érezzük, még bőven van benne tartalék. Nagyon erős volt a szél, ráadásul várhatóan folyamatosan változni fog az iránya, ami jelentősen befolyásolhatja az erőviszonyokat.” 

Fotó: Dömötör Csaba

A McLaren átfogó fejlesztési csomagot hozott az év tizenegyedik állomására, és végül a címvédő Lando Norris tudott közelebb férkőzni a Ferrarihoz. A Hungaroringen tavaly diadalmaskodó brit 499 ezreddel maradt el az élen záró Hamiltontól, miközben a nyitányt kihagyó Oscar Piastri 1.342 másodperc lemaradással lett nyolcadik.

„Nagyon-nagyon küzdelmes volt – kezdte az értékelést az egyetlen szabadedzésen induló ausztrál, aki a nyitónapon egyelőre nem próbálta ki az új elemeket. – A pályakörülmények meglehetősen nehezek voltak: nagyon szeles volt az idő, és az újraaszfaltozott szakaszok tapadása sem volt túl jó, miközben elég nagy a gumikopás.“

„Ma még nem használtam a fejlesztéseket, de Lando autóján úgy működtek, ahogy vártuk, ami mindenképpen jó hír. Nem gondolom, hogy alapjaiban változtatták volna meg a kocsit, nem is számítottunk rá, ám jó lett volna, ha így történik. Szombaton meglátjuk, milyen lesz az én autómon, és remélhetőleg eredményes napom lesz.”

„A Ferrari rendkívül gyorsnak tűnt mindkét edzésen, de szerintem Lando is versenyképes volt a másodikon. A Mercedes teljesítményét eközben nagyon nehéz olvasni, szóval várjuk ki. Azonban úgy gondolom, ha jó napot fogunk ki, és mindent jól végrehajtunk, akkor komoly lehetőségek nyílhatnak előttünk.”

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A Red Bull visszaszerelte a Belgiumban nélkülözött Macarena-szárnyat az autóira, igaz, azt átdolgozta Max Verstappen aggasztó ausztriai és angliai balesetei óta. A négyszeres bajnok a nyitányon még szétválasztotta egymástól a két Ferrarit, viszont a folytatásban a negyedik helyre szorult vissza, és hátránya a 7 tizedet közelítette. Isack Hadjar eközben negyedik és hatodik hellyel kezdett Magyarországon.

„Nehéz napunk volt, kihívás megtalálni a megfelelő egyensúlyt. El kell érnünk, hogy ennél tisztább köröket tudjak futni, hogy a hosszú etapokon is működjön. Van még min dolgoznunk a szombati nap előtt” – összegzett a négyszeres világbajnok, míg a márkatárs a Ferrari erős teljesítményét emelte ki. 

(Fotó: Szabó Miklós)

„Küzdelmes volt a második edzés. Már az első sem volt egyszerű, de részben a szél miatt csak még tovább romlott a helyzet. Nehéz volt világos képet kapni arról, hogyan működnek a változtatások. Úgy tűnik, az autó alapvetően rendben van, egyszerűen a Ferrari sokkal erősebb. Az éjszaka folyamán sok köridőt kellene találnunk. A hosszú etapok egészen jók voltak, ám egy körön még gyorsulnunk kell” – magyarázta Hadjar, aki szerint a Mercedes sem mutatta még meg a valós tempóját. 

„Számítottunk rá, hogy a Ferrari gyors lesz ezen a pályán, most arra várunk, hogy a Mercedes is felébredjen. Szerintem nagyon szoros csatát fogunk vívni a McLarennel, ez a helyzet. A mostani volt az eddigi idény egyik legnehezebb kezdése. A körülmények nagy kihívást jelentenek, és elég hepehupás a pálya. Ez komoly terhelést jelent a fékeknek és a gumiknak is. Az első gyakorláson valamivel jobb volt az autó egyensúlya, így a másodikra romlott az érzésem a volán mögött” – tette hozzá a francia. 

Az Aston Martin szinte teljesen átdolgozott autót hozott Mogyoródra: csökkent az AMR26-os tömege, miközben az átfogó aerodinamikai csomag és a karosszériát érintő változtatások miatt új töréstesztnek is alá kellett vetni a gépet. Az autóra összesen tizenhat új elem került fel a Nemzetközi Automobil-szövetségnek leadott lista alapján, és Fernando Alonso szerint egyértelműen érezhető az előrelépés.

„Sokkal jobb volt. Az autó jobban tapadt az aszfalthoz, javult a vezethetősége, például a kanyarokban jobban kontroll alatt tudtuk tartani a tapadást. A karosszéria és az erőforrás terén is több teljesítményt kell találnunk. Zandvoort jó teszt lesz számunkra az új motorral. Lépésről lépésre haladunk, de egyértelműen jó irányba. Mindenképpen jobbnak tűnik, és nagyjából azt kaptuk, amire számítottunk. Talán ez a legbiztatóbb, hogy amit előzetesen vártunk az új csomagtól, az valóban visszaköszönt a pályán is. Pontosan ilyen összhangra van szükségünk a jövő évi projekt szempontjából is, ezért most nagyon pozitív a hangulat a csapaton belül” – magyarázta a spanyol, aki pályafutása első sikerét pont Mogyoródon érte el. 

Míg Alonso számára jól alakult a nyitónap, Lance Stroll hátsó felfüggesztése meghibásodott az első edzésen, amit követően a kanadai már nem is tudott pályára hajtani, és kénytelen volt kihagyni a teljes második gyakorlást.

Folytatás szombaton 12 óra 30 perckor a harmadik szabadedzéssel. 

F1
Tegnap, 11:02

A Ferrari favoritként készül a Magyar Nagydíjra? Russell számára még van visszaút?

A McLaren és az Aston Martin átfogó fejlesztésekkel készül a Hungaroringre.

 

MAGYAR NAGYDÍJ, AZ 1. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE

  1.Charles LeclercmonacóiFerrari1:19.075átlag: 199.451 km/ó19 kör
  2.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford1:19.5590.484 mp h.25
  3.Lewis HamiltonbritFerrari1:19.6180.54323
  4.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1:19.9970.92225
  5.George RussellbritMercedes1:20.0660.99121
  6.Gabriel BortoletobrazilAudi1:20.3601.28530
  7.Frederik VestidánMercedes1:20.4671.39224
  8.Nico HülkenbergnémetAudi1:20.6231.54829
  9.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1:20.7601.68528
10.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1:20.8661.79128
11.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:21.0241.94926
12.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:21.0511.97624
13.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda1:21.5502.47520
14.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1:21.7042.62929
15.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:21.8192.74428
16.Leonardo FornaroliolaszMcLaren-Mercedes1:21.8902.81529
17.Hirakava RjójapánHaas-Ferrari1:22.0012.92625
18.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1:22.0893.01422
19.Paul AronésztAlpine-Mercedes1:22.1683.09328
20.Colton HertaamerikaiCadillac-Ferrari1:23.1184.04328
21.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda1:23.4714.39611
22.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:23.7344.65923

MAGYAR NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE

1.Lewis HamiltonbritFerrari1:18.729átlag: 200.327 km/ó25 kör
2.Charles LeclercmonacóiFerrari1:18.8770.148 mp h.29
3.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:19.2280.49930
4.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford1:19.4210.69226
5.George RussellbritMercedes1:19.6620.93329
6.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1:19.8001.07119
7.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1:20.0411.31229
8.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:20.1011.37228
9.Nico HülkenbergnémetAudi1:20.1251.39630
10.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1:20.2531.52429
11.Gabriel BortoletobrazilAudi1:20.4741.74527
12.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:20.5571.82826
13.Kimi AntonelliolaszMercedes1:20.6931.96430
14.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1:20.8162.08724
15.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:20.9502.22127
16.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:20.9732.24433
17.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:21.4262.69731
18.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari1:21.4422.71330
19.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda1:21.7192.99024
20.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1:21.7923.06327
21.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1:22.5313.80211
41. MAGYAR NAGYDÍJ
JÚLIUS 24., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:19.075
2. szabadedzés1. Hamilton 1:18.729
JÚLIUS 25., SZOMBAT
3. szabadedzés12.30–13.30
Időmérő16.00–17.00
JÚLIUS 26., VASÁRNAP
A verseny (70 kör, 306.63 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Holland Nagydíj, Zandvoortaugusztus 23., 15.00
Olasz Nagydíj, Monzaszeptember 6., 15.00
Spanyol Nagydíj, Madridszeptember 13., 15.00


 

F1 Magyar Nagydíj Isack Hadjar Charles Leclerc Fernando Alonso Max Verstappen George Russell Formula–1 Lewis Hamilton Hungaroring Lando Norris Oscar Piastri Ferrari
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