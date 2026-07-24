Nemzeti Sportrádió

Kosár: a bosnyákok legyőzésével kezdtek az U18-asok a B-divíziós Eb-n

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2026.07.24. 20:01
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U18-as fiúválogatott kosárlabda B-divíziós U18-as fiú Európa-bajnokság utánpótlás utánpótlássport
Szinte végig vezetve a meccsen, végül 11 pontos győzelmet aratott az U18-as fiú kosárlabda-válogatott a bosnyákok ellen a horvátországi B-divíziós Európa-bajnokság nyitó játéknapján.

Péntek este megkezdte szereplését a magyar csapat Opatijában, az U18-as fiú kosárlabdázók B-divíziós Európa-bajnokságán. Sipos Péter együttese a bosnyákokkal találkozott az első mérkőzésen.

A remek kezdés után – az első negyedet 28–18-ra nyerték a mieink – a folytatásban valamelyest felzárkóztak a bosnyákok, így a nagyszünetben négypontos magyar előny szerepelt az eredményjelzőn (46–42). A fordulást követően kicsit bennragadtak a magyar fiúk az öltözőben, és az ellenfél ezt kihasználva, át is vette a vezetést (55–57). Azonban csak átmenetileg, ugyanis válogatottunk a harmadik negyed végére már újra jobban állt, méghozzá hat ponttal (68–62). A zárófelvonásban aztán Sipos Péter tanítványai állva hagyták a bosnyákokat:

bő három perccel a vége előtt már 17-tel vezettek a mieink, akik végül magabiztosan nyertek, és 93–82-es sikerrel indították az Eb-t.

A mieink legeredményesebbjeként Asztalos Miklós 20 pontig jutott, míg a szintén remekül játszó Bartik Zalán 19, Halasy Örs pedig 15 pontot tett bele a közösbe.

Folytatás vasárnap délelőtt Észak-Macedónia együttese ellen.

B-DÍVIZIÓS U18-AS FIÚ EURÓPA-BAJNOKSÁG
D-csoport, első forduló, Opatija (Horvátország)
Magyarország–Bosznia-Hercegovina 93–82 (28–18, 18–24, 22–20, 25–20)
Magyarország: Zöldi P. 9/9, Bartik 19/9, Szafkó -, Asztalos 20/6, Burony 11. Cs.: Halasy 15/3, Gáspár V. 10/3, Nagy Á. 7/3, Kurfis 2, Rozmán -.
Bosznia-Hercegovina: Milovanovic 11/6, Tomic 13/3, Subasic 23/9, Preldzic 6, Pivac 13. Cs.: Hodovic 5, Sipkovic 4, Durmic 3/3, Bristina 2, Skalonjic 2, Bozic -, Mesic -.

Az U18-as fiúválogatott kerete:
Asztalos Miklós, Bartik Zalán, Burony Bálint, Gáspár Vince, Halasy Örs, Kurfis Zétény, Marokházi Levente, Nagy Ágoston, Rozmán Flórián, Szafkó Márk, Turcsányi Nándor, Zöldi Péter

A magyar csapat további programja az Eb-n:
Július 26., vasárnap 10:30
Magyarország–Észak-Macedónia
Július 28., kedd 10:30
Magyarország–Svédország
Július 29., szerda 18:00
Magyarország–Georgia

(Kiemelt képen: Bartik Zalán Forrás: FIBA)

U18-as fiúválogatott kosárlabda B-divíziós U18-as fiú Európa-bajnokság utánpótlás utánpótlássport
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