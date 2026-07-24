Kosár: a bosnyákok legyőzésével kezdtek az U18-asok a B-divíziós Eb-n

Péntek este megkezdte szereplését a magyar csapat Opatijában, az U18-as fiú kosárlabdázók B-divíziós Európa-bajnokságán. Sipos Péter együttese a bosnyákokkal találkozott az első mérkőzésen.

A remek kezdés után – az első negyedet 28–18-ra nyerték a mieink – a folytatásban valamelyest felzárkóztak a bosnyákok, így a nagyszünetben négypontos magyar előny szerepelt az eredményjelzőn (46–42). A fordulást követően kicsit bennragadtak a magyar fiúk az öltözőben, és az ellenfél ezt kihasználva, át is vette a vezetést (55–57). Azonban csak átmenetileg, ugyanis válogatottunk a harmadik negyed végére már újra jobban állt, méghozzá hat ponttal (68–62). A zárófelvonásban aztán Sipos Péter tanítványai állva hagyták a bosnyákokat:

bő három perccel a vége előtt már 17-tel vezettek a mieink, akik végül magabiztosan nyertek, és 93–82-es sikerrel indították az Eb-t.

A mieink legeredményesebbjeként Asztalos Miklós 20 pontig jutott, míg a szintén remekül játszó Bartik Zalán 19, Halasy Örs pedig 15 pontot tett bele a közösbe.

Folytatás vasárnap délelőtt Észak-Macedónia együttese ellen.

B-DÍVIZIÓS U18-AS FIÚ EURÓPA-BAJNOKSÁG

D-csoport, első forduló, Opatija (Horvátország)

Magyarország–Bosznia-Hercegovina 93–82 (28–18, 18–24, 22–20, 25–20)

Magyarország: Zöldi P. 9/9, Bartik 19/9, Szafkó -, Asztalos 20/6, Burony 11. Cs.: Halasy 15/3, Gáspár V. 10/3, Nagy Á. 7/3, Kurfis 2, Rozmán -.

Bosznia-Hercegovina: Milovanovic 11/6, Tomic 13/3, Subasic 23/9, Preldzic 6, Pivac 13. Cs.: Hodovic 5, Sipkovic 4, Durmic 3/3, Bristina 2, Skalonjic 2, Bozic -, Mesic -.



Az U18-as fiúválogatott kerete:

Asztalos Miklós, Bartik Zalán, Burony Bálint, Gáspár Vince, Halasy Örs, Kurfis Zétény, Marokházi Levente, Nagy Ágoston, Rozmán Flórián, Szafkó Márk, Turcsányi Nándor, Zöldi Péter



A magyar csapat további programja az Eb-n:

Július 26., vasárnap 10:30

Magyarország–Észak-Macedónia

Július 28., kedd 10:30

Magyarország–Svédország

Július 29., szerda 18:00

Magyarország–Georgia

(Kiemelt képen: Bartik Zalán Forrás: FIBA)