Nemzeti Sportrádió

Sike József ötödik lett a mozgócéllövő-vb-n

2026.07.24. 21:37
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Sike József (Fotó: Nemzeti Sport, archív)
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mozgócéllövő-vb Sike József sportlövészet
Legjobb magyarként Sike József 580 körrel ötödik helyen végzett az 50 méteres 30+30 lövéses normál számban az észtországi Tallinnban zajló mozgócéllövő-világbajnokságon.

A hazai sportági szövetség tájékoztatása szerint a többi magyar induló közül Tasi Tamás 15. lett 570 körrel, míg Boros László 568 körrel 16. helyen végzett. Az aranyérmet a svéd Emil Martinsson nyerte meg 586 körrel. 

A hagyományos csapatversenyben a győztes Svédország 1740 körrel Európa-csúcsot lőtt, míg a magyar hármas negyedik lett 1718 körrel. A junioroknál ugyanebben a versenyszámban Déri Ágoston ezüstérmet nyert 574 körrel, a finn William Erik Wilkman 576 körrel végzett előtte.

 

mozgócéllövő-vb Sike József sportlövészet
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