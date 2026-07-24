Sike József ötödik lett a mozgócéllövő-vb-n

A hazai sportági szövetség tájékoztatása szerint a többi magyar induló közül Tasi Tamás 15. lett 570 körrel, míg Boros László 568 körrel 16. helyen végzett. Az aranyérmet a svéd Emil Martinsson nyerte meg 586 körrel.

A hagyományos csapatversenyben a győztes Svédország 1740 körrel Európa-csúcsot lőtt, míg a magyar hármas negyedik lett 1718 körrel. A junioroknál ugyanebben a versenyszámban Déri Ágoston ezüstérmet nyert 574 körrel, a finn William Erik Wilkman 576 körrel végzett előtte.