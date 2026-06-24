Nemzeti Sportrádió

Ochoát ünnepli Mexikó az utolsó csoportmeccsén

BORSOS LÁSZLÓBORSOS LÁSZLÓ
• Mexikóváros
2026.06.24. 14:21
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Története során először nyerheti meg mindhárom csoportmérkőzését világbajnokságon Mexikó, miközben a helyi sajtó és a szurkolók figyelmének középpontjába Guillermo Ochoa került, aki valószínűleg utoljára léphet pályára vb-meccsen az Azték Stadion közönsége előtt. A tornát kitűnően kezdő Dél-Korea még ki is eshet, ha a párhuzamosan zajló összecsapáson vereséget szenved Dél-Afrikától, de az afrikai együttes várja sokkal nehezebb helyzetből az utolsó csoportmeccset.
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Guillermo Ochoa búcsúja teheti emlékezetessé a csehek elleni meccset

KEZDÉS: 3.00. Története során először nyerheti meg mindhárom csoportmérkőzését világbajnokságon Mexikó.

 

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