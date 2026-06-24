Guillermo Ochoa búcsúja teheti emlékezetessé a csehek elleni meccset

Szebb rajtot aligha kívánhattak volna a hazai rendezésű világbajnokságon a mexikóiak, hiszen válogatottjuk előbb 2–0-ra Dél-Afrikát, majd 1–0-ra Dél-Koreát is legyőzte, ezzel két forduló után biztossá tette a helyét a kieséses szakaszban, ráadásul csoportelsőként az is eldőlt, hogy a nyolcaddöntőért vívandó párharcát hazai közönség előtt, az Azték Stadionban játszhatja. A mexikói szurkolók érthetően euforikus hangulatban várják a Csehország elleni záró fordulót, amely sporttörténelmi jelentőségű is lehet, a válogatott ugyanis még sohasem nyerte meg mindhárom mérkőzését egy világbajnoki csoportkörben. A futballőrület méreteit jól mutatja, hogy a dél-koreaiak elleni siker után több mint hétszázezer ember ünnepelt Mexikóváros belvárosában, a hatóságok pedig már az alkoholfogyasztás korlátozásának lehetőségét is belengették a néha elfajuló tömeges utcai ünneplések miatt. A Csehország elleni találkozót megelőzően optimizmusra ad okot a társrendezőnek, hogy Javier Aguirre szövetségi kapitány csapata a legutóbbi tíz mérkőzésén veretlen maradt, ugyanakkor a helyi idő szerint szerda este összefeszülő két együttes teljesen más motivációval léphet pályára: míg a házigazda már továbbjutott, ellenfelének muszáj győznie ahhoz, hogy biztosra vehesse továbbjutását, a döntetlennel erre vajmi kevés esélye maradna.

A mérkőzés egyik legérdekesebb kérdése mexikói szempontból az, hogyan közelíti meg a találkozót Javier Aguirre.

A 67 évesen harmadik világbajnokságán irányító szövetségi kapitány már a dél-koreaiak legyőzése után hangsúlyozta, hogy számára nem a csoportelsőség ténye, hanem a torna végső eredménye számít. Mexikó 2002 óta először nyerte meg a csoportját világbajnokságon, a tréner azonban igyekezett lehűteni a kedélyeket, mondván: az igazi munka csak most kezdődik. A mexikói lapok az elmúlt napokban arról cikkeztek, hogy a szakvezető több helyen belenyúlhat a kezdőcsapatba. A keret bősége az egyik legnagyobb erőssége a mexikói válogatottnak, Javier Aguirre pedig korábban többször hangsúlyozta, hogy nála nincsenek érinthetetlen kezdők és örök tartalékok, mind a huszonhat játékosával elégedett, számít rájuk – ezt bizonyítja, hogy az eddigi két meccsen huszonkét (!) labdarúgónak adott több-kevesebb lehetőséget. A csoportkör utolsó fordulója ideális alkalom lehet arra, hogy néhány, kevesebb játékpercet kapó futballista bizonyíthasson, miközben a kulcsemberek pihenhetnek a kieséses szakasz előtt. A mexikói sajtó szerint ugyanakkor a szakember nem akarja feláldozni a sporttörténelmi lehetőséget sem: a három győzelemmel záruló csoportkör olyan mérföldkő lenne, amelyet az ország futballja még nem ért el világbajnokságon.

A Récord és az El Universal egyaránt szinte biztosra veszi, hogy Javier Aguirre több helyen változtat a kezdőcsapaton. A lehetséges változtatások között elsősorban a támadósor és a középpálya egyes posztjait emlegetik. A rotációról szóló találgatások közepette azonban egyetlen név mindenkinél nagyobb figyelmet kap Mexikóban: Guillermo Ochoáé.

A negyvenéves kapus a hatodik világbajnokságán szerepel, amivel a torna történetének egyik legkülönlegesebb rekordját állítja be. Bár a 2006-os és a 2010-es tornán nem lépett pályára, 2014 óta a mexikói válogatott egyik legismertebb arca, a brazilok, a németek vagy éppen a lengyelek elleni bravúrjai a vb-történelem emlékezetes pillanatai közé tartoznak. A közelmúltban maga is elismerte, hogy a 2026-os torna után befejezi pályafutását, ezért különleges jelentőségű lehet neki a Csehország elleni mérkőzés. Ha Javier Aguirre beveti, az lehet az utolsó alkalom, hogy világbajnoki mérkőzésen az Azték Stadion közönsége előtt lép pályára. A mexikói médiában több elemzés jelent meg arról, hogy a szövetségi kapitány gesztusként kezdőbe nevezheti a legendás kapust, aki két évtizeden át, mindeddig 153 fellépésen szolgálta a válogatottat. Ugyanakkor akadnak olyan hangok is, amelyek szerint nem érzelmi, hanem szakmai döntést hoz majd a kapitány, tekintettel arra, hogy a csapat sosem volt siker küszöbén áll.

Ha tippelnünk kell, a drukkerek kegyeit nyilatkozataival és tetteivel gyakran kereső mester arra játszik majd, hogy újabb piros pontot szerezzen a szurkolóknál – nem lepődnénk meg azon, ha Mexikó összeállítása Guillermo Ochoával kezdődne…

Hugo Broos: A dél-koreaiak olyanok, mint a Duracell-nyuszik

Milliók nézik majd csütörtök reggel Dél-Koreában, hogy mi történik a mexikói Monterreyben, ahol a koreai együttes Dél-Afrikával csap össze. A győzelem vagy a döntetlen a második helyet garantálja a távol-keleti együttesnek az A-csoportban, a vereség viszont harmadik – amellyel még mindig volna esélye bejutni a legjobb 32 közé –, rosszabb esetben pedig negyedik helyet jelentene, ami pedig kieséssel járna.

Jobban aggódhatnak a dél-afrikaiak, akiknek még nincs győzelmük, egy pontjukkal a csoport utolsó helyén állnak, és nem is futballoztak eddig jól. Egyébként is 38 pozícióval vannak Dél-Korea mögött a világranglistán, a 61. helyen, úgyhogy egyértelműen a rivális a meccs favoritja.

„Elnézést, hogy ezzel a hasonlattal kell élnem, de a dél-koreai játékosok olyanok, mint a Duracell-nyuszik: bekapcsolod őket, elkezdenek működni, és kilencven percig mennek megállás nélkül, szóval, nem lesz könnyű dolgunk – mondta a mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón Hugo Broos, a dél-afrikai válogatott szövetségi kapitánya. – Dél-Korea kicsit Mexikó és Csehország között helyezkedik el játéktudásban, és nagyon fegyelmezett csapat. Ez a keleti együttesek jellemzője, s a fegyelmet a Csehország elleni győzelme során is láthattuk. Jó játékosai is vannak, köztük néhány klasszis.”

A hírek szerint Hong Mjung Bo, a dél-koreaiak szövetségi kapitánya nem tervez nagy változtatásokat a kezdőcsapatban. Várhatóan továbbra is Szon Hung Min lesz a csúcsék, annak ellenére, hogy ez a szerepkör nem passzol annyira a 33 éves támadónak. Úgy hírlik, a kapitány ragaszkodik a háromvédős rendszerhez is, ami jól működött a csehek ellen (a pontrúgásoktól eltekintve), de az európai csapat eddig mindkét meccsen meglehetősen gyengén teljesített. Dél-Afrikáé kiszámíthatatlanabb csapat.

„Dél-Afrikának gyors csapata van – fogalmazott Hong Mjung Bo a sajtótájékoztatón. – Taktikailag alaposan fel kell készülnünk, nem szabad, hogy meglepjenek minket.”

Li Han Bomot, a dél-koreai csapat védőjét is kérdezhették az újságírók, ő a következőket mondta a Monterrey közelében, Mexikó északkeleti részén, San Nicolásban található Estadio Universitarióban zárt kapuk mögött tartott edzés előtt: „Ha úgy készülünk, ahogy eddig is, Dél-Afrika ellen minden reményünk megvan a győzelemre. Nem gondolunk döntetlenre. Megpróbáljuk megnyerni a meccset, bármi is történjen. A célunk a győzelem és a továbbjutás, hogy örömet szerezhessünk a szurkolóinknak.”

A futballista beszélt a védőhármasról is, amely eddig mindössze háromszor játszott együtt – a két világbajnoki mérkőzést egy felkészülési találkozó előzte meg a hónap elején: „Nem sok időnk volt összeszokni, de megpróbáltunk egy hullámhosszra kerülni. Folyamatosan beszélgetünk egymással, és Kim Min Dzse összetart minket. A dél-afrikai játékosok nagyon képzettek, gyorsak, és elég jól építkeznek hátulról. Védekezésben szervezettnek kell lennünk, hogy megfékezzük őket.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

A-CSOPORT

Csütörtök, 3.00: Csehország–Mexikó (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Csütörtök, 3.00: Dél-Afrika–Dél-Korea (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!