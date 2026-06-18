Nem képzavar: hasít a Bayern a vb-n

Igencsak bekezdtek a Bayern München játékosai az amerikai–kanadai–mexikói rendezésű világbajnokságon, különösen a csoportkör első fordulójának utolsó napján remekeltek a bajor klub sztárjai. A nap embere címet akár Harry Kane, akár Luis Díaz elvihette volna, előbbi ugyanis kétszer talált be az angol válogatott színeiben a három és fél évvel ezelőtti katari tornán bronzérmet, előtte Oroszországban ezüstöt szerző horvátoknak, utóbbi pedig ragyogó játéka mellett fontos gólt szerzett Kolumbia címeres mezében az Üzbegisztán ellen 3–0-ra megnyert találkozón.

Teljesítményükön persze nincs mit csodálkozni, hiszen mindketten pazar idényt futottak a „bőrnadrágosokkal”: az angol center 31 meccsen 36 gólt szerzett a bajnokságban, 6 összecsapáson tízet a Német Kupában, a Bajnokok Ligájában pedig 13 mérkőzésen 14 góllal terhelte meg az ellenfelek hálóját, s ő nyerte el a legjobb európai góllövőnek járó Aranycipőt is, nem kisebb játékosokat megelőzve, mint a Manchester City norvég gólzsákja, Erling Haaland, valamint a Real Madrid francia világbajnoka, Kylian Mbappé – érdekesség, hogy mindhárman duplával kezdtek a világbajnokságon. Kane a horvátok ellen ráadásul hidegvérből is jelesre vizsgázott: tizenegyesét elsőre ugyanis kivédte Dominik Livakovic, ám az angolnak volt annyi lélekjelenléte, hogy másodszor nekifutva már be tudja csapni a kapust.

Díaz üzbégek elleni teljesítménye sem volt előzmény nélküli: a tavaly nyáron a Liverpooltól megszerzett kolumbiai szélső a Bundesligában 32 meccsen ugyanennyi gólban volt benne: 15-ször gólszerzőként, 17-szer előkészítőként került bele a neve az annalesekbe. A Német Kupában 6 meccsen 3 találatot szerzett és 2 gólpasszt osztott ki, a Bajnokok Ligájában pedig 12–7–4-es „rátával” dolgozott – fárasztó idény ide vagy oda, lehetett rá számítani, hogy a hátára veszi Kolumbiát.

A müncheniek félelmetes támadó négyesének másik két tagja, a súlyos sérülése miatt az elmúlt idény mintegy kétharmadát kihagyó Jamal Musiala és Michael Olise is kitett magáért, előbbi szemet gyönyörködtető góllal és gólpasszal vétette észre magát a német válogatott Curacao felett aratott 7–1-es győzelme alkalmával, míg utóbbi Franciaország 3–1-es Szenegál elleni sikeréhez járult hozzá. A Bayernben mutatott formáját látva – „csak” a bajnokikon 15 gól és 19 gólpassz – nincs sok kétségünk afelől, hogy hamarosan a francia is feliratkozik csapattársai mellé a góllövőlistára.