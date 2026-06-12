Nemzeti Sportrádió

„Nem adták fel egy pillanatra sem”

P. K.P. K.
2026.06.12. 09:03
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AFP
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foci vb 2026 vb 2026 Dél-Korea Csehország Hong Mjung Bo

A csehek ellen győzelemmel rajtoló dél-koreaiak szövetségi kapitánya, Hong Mjung Bo játékosként 1990 és 2002 között négy világbajnokságon járt Dél-Korea válogatottjával, amelyben 136 mérkőzésen szerepelt, szövetségi kapitányként pedig a 2014-es vb után második alkalommal irányítja világbajnokságon hazája nemzeti csapatát. 

„Az első meccs mindig nehéz, ez most is így volt. A győzelemnek persze nagyon örülök, és még inkább örömteli, hogy a fiúk felálltak vesztett állásból, nem adták fel egy pillanatra sem. Tudtam, hogy képesek vagyunk a győzelemre, mondtam is 1–1-es állásnál a fiúknak, hogy ha így játszanak tovább, megnyerik a meccset. Most következik Mexikó, egy másik nagyon fontos mérkőzés, amire a jövő héten megfelelően fel tudunk készülni” – mondta a csehek elleni siker után Hong Mjung Bo. 

 

 

 

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