Nemzeti Sportrádió

Nagyszerű lenne – Cristiano Ronaldo az esetleges Messi elleni vb-meccsről

K. T.K. T.
2026.06.24. 08:28
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Ronaldo örülne egy Messi elleni összecsapásnak (Fotó: Getty)
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Lionel Messi Cristiano Ronaldo foci vb 2026
A portugál csillag kétszer is betalált kedden Üzbegisztán ellen, ezzel Cristiano Ronaldo lett az első játékos, aki hat világbajnokságon is gólt szerzett. Portugália 5–0-ra győzött, gyakorlatilag továbbjutott a csoportjából, és akár a Lionel Messi vezette Argentínával is egy ágra kerülhet az egyenes kieséses szakaszban.

„Nem tudom, hogyan válaszoljak erre” – mondta Ronaldo az Üzbegisztán elleni meccs után az újságíróknak, amikor a 39. születésnapját éppen ma (június 24-én) ünneplő, az ő számára nagy rivális Lionel Messi elleni mérkőzésről kérdezték. „De hát az nagyszerű lenne!” – így folytatta, egyben zárta le a témát.

Ronaldo a következő, Messivel kapcsolatos kérdéskor már nem volt ennyire nyitott. „A következő kérdést” – csattant fel, amikor Messiről, Kylian Mbappéról és Erling Haalandról kérdezték, akik vezetik a versenyt a torna Aranycipőjéért.

Foci vb 2026
4 perce

Videó: így reagált Cristiano Ronaldo azokra a kérdésekre, melyekben szóba kerültek Messi góljai

 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
K-CSOPORT
PORTUGÁLIA–ÜZBEGISZTÁN 5–0 (3–0)
Houston, Houston Stadion, 68 777 néző. Vezette: Dzsajed (marokkói)
PORTUGÁLIA: D. Costa – Cancelo (N. Semedo, a szünetben), R. Dias, R. Veiga, N. Mendes – Vitinha (Leao, 82.), J. Neves (B. Silva, 76.) – Neto (Conceicao, a szünetben), B. Fernandes, Joao Félix (Trincao, 63.)  – C. Ronaldo. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
ÜZBEGISZTÁN: Nematov – Khusanov, Abdullayev, Ashurmatov – B. Karimov (Jiyanov, 90+2.), Hamrobekov (Mozgovoy, a szünetben), Shukurov (Esanov, 90+2.), Nasrullayev (Alijonov, a szünetben) – Fayzullayev (Sergeyev, 73.), Ganiyev – Shomurodov. Szövetségi kapitány: Fabio Cannavaro
Gólszerző: C. Ronaldo (6., 39.), N. Mendes (17.), Nematov (60. – öngól), Leao (87.)

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