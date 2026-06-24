Nagyszerű lenne – Cristiano Ronaldo az esetleges Messi elleni vb-meccsről
„Nem tudom, hogyan válaszoljak erre” – mondta Ronaldo az Üzbegisztán elleni meccs után az újságíróknak, amikor a 39. születésnapját éppen ma (június 24-én) ünneplő, az ő számára nagy rivális Lionel Messi elleni mérkőzésről kérdezték. „De hát az nagyszerű lenne!” – így folytatta, egyben zárta le a témát.
Ronaldo a következő, Messivel kapcsolatos kérdéskor már nem volt ennyire nyitott. „A következő kérdést” – csattant fel, amikor Messiről, Kylian Mbappéról és Erling Haalandról kérdezték, akik vezetik a versenyt a torna Aranycipőjéért.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
K-CSOPORT
PORTUGÁLIA–ÜZBEGISZTÁN 5–0 (3–0)
Houston, Houston Stadion, 68 777 néző. Vezette: Dzsajed (marokkói)
PORTUGÁLIA: D. Costa – Cancelo (N. Semedo, a szünetben), R. Dias, R. Veiga, N. Mendes – Vitinha (Leao, 82.), J. Neves (B. Silva, 76.) – Neto (Conceicao, a szünetben), B. Fernandes, Joao Félix (Trincao, 63.) – C. Ronaldo. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
ÜZBEGISZTÁN: Nematov – Khusanov, Abdullayev, Ashurmatov – B. Karimov (Jiyanov, 90+2.), Hamrobekov (Mozgovoy, a szünetben), Shukurov (Esanov, 90+2.), Nasrullayev (Alijonov, a szünetben) – Fayzullayev (Sergeyev, 73.), Ganiyev – Shomurodov. Szövetségi kapitány: Fabio Cannavaro
Gólszerző: C. Ronaldo (6., 39.), N. Mendes (17.), Nematov (60. – öngól), Leao (87.)