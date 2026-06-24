Nagyszerű lenne – Cristiano Ronaldo az esetleges Messi elleni vb-meccsről

„Nem tudom, hogyan válaszoljak erre” – mondta Ronaldo az Üzbegisztán elleni meccs után az újságíróknak, amikor a 39. születésnapját éppen ma (június 24-én) ünneplő, az ő számára nagy rivális Lionel Messi elleni mérkőzésről kérdezték. „De hát az nagyszerű lenne!” – így folytatta, egyben zárta le a témát.

Ronaldo a következő, Messivel kapcsolatos kérdéskor már nem volt ennyire nyitott. „A következő kérdést” – csattant fel, amikor Messiről, Kylian Mbappéról és Erling Haalandról kérdezték, akik vezetik a versenyt a torna Aranycipőjéért.