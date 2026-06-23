Cristiano Ronaldo: Olyan volt, mintha már visszavonultam volna a futballtól

Cristiano Ronaldo duplázott, majd a hármas sípszó után azt mondta angolul, hogy „Visszatértem!”, erre kérdezett rá a portugál Sport TV riportere, hogy ennek mi volt az oka.

„Az, hogy ne felejtsék el – felelte Ronaldo, majd a további értékelését is idézi a portugál A Bola. – Nagyon boldog vagyok, de a legfontosabb az a munka, amit a csapat elvégzett, és hogy ennyire magabiztosak voltunk. Sok bírálat ért minket a napokban, tudtuk, hogy így lesz, de a csapat jól dolgozott, sokat fejlődött. Minden rosszban van valami jó.”

Arról is szó beszélt a 41 éves támadó, hogy milyen érzés megdönteni Eusébio világbajnoki gólcsúcsát: „Mindig jó rekordokat dönteni, de a legfontosabb, hogy a válogatott elérje a céljait. Most az volt a feladatunk, hogy továbbjussunk a csoportból, amit szerintem a négy pontunkkal teljesítettünk. Isten segíti azokat, akik keményen dolgoznak, és tudtam, hogy a csapattársaim is segítenek. Nehéz hét áll mögöttem. Olyan volt, mintha már visszavonultam volna a futballtól, de kitartottam, mint mindig, mert hiszek a kemény munkában. Nehéz volt, de visszatértünk.”

Ronaldót a vegyes zónában is kérdezték – írja a Record –, például Nuno Mendes szabadrúgásgóljáról: „Úgy volt, én végzem el, de aztán mondtam Nunónak, »csapjuk be a kapust, azt fogja gondolni, én lövöm el, szóval csak tegyél bele erőt, és gól lesz belőle«. A meccs elején mondtam a többieknek, hogy maradjunk egységesek. Azt tudjuk kontrállálni, ami az öltözőben, a csapattal történik, a külső körülményeket kevésbé. Ma én voltam a legjobb a pályán, holnap valaki más lesz, de ha egységesek maradunk, messzire juthatunk.”

Majd azt is megkérdezték tőle, mit gondol Lionel Messi góljairól: „Nem érdekel Messi.”

Roberto Martínez is elmondta a véleményét Ronaldóról a tévékamerák előtt: „Az összes csatár közül Cris mozgása a legjobb a tizenhatoson belül, és most be is talált, majd további helyzeteket dolgozott ki egészen a meccs végéig, s talán ez a legfontosabb.”

A szövetségi kapitány a mérkőzést is értékelte: „Ilyen választ adtunk az első mérkőzésre. Néha kellenek olyan meccsek, mint az első, hogy még jobbá váljunk, de a csapatnak ugyanolyan volt a hozzáállása és a mentalitása. Éretten játszottunk, félretéve az első fordulós találkozóval kapcsolatos érzelmeket. Nagyon boldog vagyok, a fiúk megérdemelték, hogy ilyen eredményt érjenek el.”