Nemzeti Sportrádió

Cristiano Ronaldo: Olyan volt, mintha már visszavonultam volna a futballtól

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.06.23. 21:56
null
Cristiano Ronaldo visszatért – a saját elmondása szerint (Fotó: Getty Images)
Címkék
Cristiano Ronaldo foci vb 2026 vb 2026 foci vb extra portugál válogatott Roberto Martínez
Cristiano Ronaldo értékelt azt követően, hogy a portugál labdarúgó-válogatott 5–0-ra kiütötte Üzbegisztánt a világbajnokságon.

Cristiano Ronaldo duplázott, majd a hármas sípszó után azt mondta angolul, hogy „Visszatértem!”, erre kérdezett rá a portugál Sport TV riportere, hogy ennek mi volt az oka.

„Az, hogy ne felejtsék el – felelte Ronaldo, majd a további értékelését is idézi a portugál A Bola. – Nagyon boldog vagyok, de a legfontosabb az a munka, amit a csapat elvégzett, és hogy ennyire magabiztosak voltunk. Sok bírálat ért minket a napokban, tudtuk, hogy így lesz, de a csapat jól dolgozott, sokat fejlődött. Minden rosszban van valami jó.”

Arról is szó beszélt a 41 éves támadó, hogy milyen érzés megdönteni Eusébio világbajnoki gólcsúcsát: „Mindig jó rekordokat dönteni, de a legfontosabb, hogy a válogatott elérje a céljait. Most az volt a feladatunk, hogy továbbjussunk a csoportból, amit szerintem a négy pontunkkal teljesítettünk. Isten segíti azokat, akik keményen dolgoznak, és tudtam, hogy a csapattársaim is segítenek. Nehéz hét áll mögöttem. Olyan volt, mintha már visszavonultam volna a futballtól, de kitartottam, mint mindig, mert hiszek a kemény munkában. Nehéz volt, de visszatértünk.”

Ronaldót a vegyes zónában is kérdezték – írja a Record –, például Nuno Mendes szabadrúgásgóljáról: „Úgy volt, én végzem el, de aztán mondtam Nunónak, »csapjuk be a kapust, azt fogja gondolni, én lövöm el, szóval csak tegyél bele erőt, és gól lesz belőle«. A meccs elején mondtam a többieknek, hogy maradjunk egységesek. Azt tudjuk kontrállálni, ami az öltözőben, a csapattal történik, a külső körülményeket kevésbé. Ma én voltam a legjobb a pályán, holnap valaki más lesz, de ha egységesek maradunk, messzire juthatunk.”

Majd azt is megkérdezték tőle, mit gondol Lionel Messi góljairól: „Nem érdekel Messi.”

Roberto Martínez is elmondta a véleményét Ronaldóról a tévékamerák előtt: „Az összes csatár közül Cris mozgása a legjobb a tizenhatoson belül, és most be is talált, majd további helyzeteket dolgozott ki egészen a meccs végéig, s talán ez a legfontosabb.”

A szövetségi kapitány a mérkőzést is értékelte: „Ilyen választ adtunk az első mérkőzésre. Néha kellenek olyan meccsek, mint az első, hogy még jobbá váljunk, de a csapatnak ugyanolyan volt a hozzáállása és a mentalitása. Éretten játszottunk, félretéve az első fordulós találkozóval kapcsolatos érzelmeket. Nagyon boldog vagyok, a fiúk megérdemelték, hogy ilyen eredményt érjenek el.”

Kapcsolódó tartalom

Ronaldo megtörte gólcsendjét, duplázott, Portugália pedig kiütötte Üzbegisztánt

Fabio Cannavaro csapata nem tudta felborítani a papírformát, és a kiesés szélére sodródott.

Cristiano Ronaldo megszerezte az első és a második gólját is a vb-n – videók

A portugál klasszis a hatodik világbajnokságán is betalált, majd Nuno Mendes és Rafael Leao is gólt lőtt

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
K-CSOPORT
PORTUGÁLIA–ÜZBEGISZTÁN 5–0 (3–0)
Houston, Houston Stadion, 68 777 néző. Vezette: Dzsajed (marokkói)
PORTUGÁLIA: D. Costa – Cancelo (N. Semedo, a szünetben), R. Dias, Veiga, N. Mendes – Vitinha (Leao, 82.), J. Neves (B. Silva, 76.) – Neto (Conceicao, a szünetben), B. Fernandes, Félix (Trincao, 63.)  – C. Ronaldo. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
ÜZBEGISZTÁN: Nematov – Khusanov, Abdullayev, Ashurmatov – B. Karimov (Jiyanov, 90+2.), Hamrobekov (Mozgovoy, a szünetben), Shukurov (Esanov, 90+2.), Nasrullayev (Alijonov, a szünetben) – Fayzullayev (Sergeyev, 73.), Ganiyev – Shomurodov. Szövetségi kapitány: Fabio Cannavaro
Gólszerző: C. Ronaldo (6., 39.), N. Mendes (17.), Nematov (60. – öngól), Leao (87.)

 

Cristiano Ronaldo foci vb 2026 vb 2026 foci vb extra portugál válogatott Roberto Martínez
Legfrissebb hírek

Ilyen még nem volt a vb-n, mint a mostani első félidő

Foci vb 2026
16 perce

Szertefoszlott szkepticizmus – Mohai Dominik jegyzete

Labdarúgó NB I
34 perce

Egy félidő után gól nélküli döntetlenre áll Anglia és Ghána

Foci vb 2026
55 perce

Édesanyja halála miatt kihagyja a norvégok elleni csoportrangadót Didier Deschamps

Foci vb 2026
1 órája

Így értékelte Cristiano Ronaldo az üzbégek elleni sikert

Foci vb 2026
1 órája

Elkezdődött az Anglia–Ghána csoportmeccs

Foci vb 2026
1 órája

Ronaldo hatodik vb-jén volt eredményes, miközben harmadik leghosszabb válogatottbeli gólcsendje szakadt meg

Foci vb 2026
1 órája

Vb 2026: Anglia–Ghána 0–0

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik