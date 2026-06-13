„Minden brazil vágyik az újabb vb-címre” – Leonardo, az FTC korábbi csatára bízik a jó rajtban

RENGETEGEN VÁRJÁK Brazília bemutatkozását a világbajnokságon, a pillanat vasárnap 0 órakor jön el. A brazilok 2002 óta nem nyertek vb-t, most Carlo Ancelotti vezetésével igyekeznek ismét a csúcsra jutni. Az együttes Marokkó ellen kezd, a mérkőzés előtt a Ferencváros korábbi brazil játékosával, Leonardóval beszélgettünk.

„Brazília esélyes a végső győzelemre, de Franciaország és Spanyolország is nagyon erős – mondta lapunknak a brazil-holland kettős állampolgár futballista, aki 2013 februárjától másfél évig erősítette a Ferencvárost. – Emellett azt érzem, hogy egy afrikai válogatott is meglepetést szerezhet. Nem tudom megmondani, ezt mire alapozom, hogy pontosan melyik lesz az, de a barátaimnak is azt mondtam, szerintem lesz afrikai meglepetéscsapat. Természetesen Hollandiát is szeretem, de Brazília kicsit más… Bár a hollandok stabilabbnak tűnnek, mint a brazilok. Nagyon régen nyert már világbajnokságot Brazília, mindenki vágyik rá. Jó a csapatunk, remek futballisták alkotják a keretet, de nem tudom, hogy Carlo Ancelotti milyen rendszerben gondolkodik. Olasz szakvezető lévén kicsit máshogy látja a futballt, kicsit taktikusabban, míg a brazil csapat mindig a támadójátékáról volt híres. Természetesen remek edző, de nem tudom, hogy mire számíthatunk tőle a tornán. Meglátjuk, egyáltalán milyen hadrendben küldi fel a csapatot. Nagyon fontos lenne a jó rajt Marokkó ellen.”

Leonardót megkérdeztük, mit gondol Neymar visszatéréséről és Vinícius Júnior szerepéről.

„Neymar a közelmúltban sérüléssel bajlódott, de talán felépül és képes lesz valami extrát hozzáadni a csapat játékához. Ami Vinícius Júniort illeti, hullámzó a teljesítménye, néha kiválóan, néha rosszul játszik. Remélem, hogy a világbajnokságon a jobbik arcát mutatja és a csapat vezére lesz, ám a legfontosabb, hogy legyen fegyelmezett. Én bízom benne, mert a képességei alapján a meccseken ő jelentheti a különbséget.”

A 43 éves szakember évek óta Hollandiában él, ott tanul edzőnek, így Ronald Koeman szövetségi kapitány együttese is szóba került.

„Az országban fenntartásokkal állnak Ronald Koeman szövetségi kapitányhoz. Remek játékosok alkotják a keretet, de kérdés, taktikailag milyen lesz a csapat. Edzői szemmel azért látni erős kérdőjeleket, teljesen más szintet képviselnek labdával és anélkül. Az biztos, hogy Cody Gakpo és Virgil van Dijk az együttes kiválóságai közé tartozik.”

A legtöbben a topcsapatok sztárjátékosainak játékára kíváncsiak a tornán, Leonardo viszont inkább a szemet gyönyörködtető megmozdulásokat várja.

„Rengeteg kiváló játékos játszik a vb-n, nem szeretnék egyet sem kiemelni. Többféle stílust szeretek, nézem a mérkőzéseket, örömmel látok remek megmozdulásokat, ám ritkán találkozom igazi gyöngyszemmel. Szóval, sok jó játékos van – mint Kylian Mbappé vagy Vinícius Júnior –, de nincs egy konkrét nevem.”

A beszélgetés végén megkérdeztük, brazil-holland kettős állampolgár lévén mely válogatottnak szorítana egy esetleges Brazília–Hollandia döntőben. Habár először elgondolkodott, végül magabiztosan jelentette ki: „Nem kérdés: Brazíliá­nak szurkolnék.”

A brazilok vb-szereplése szempontjából kulcsfontosságú lesz, hogy Carlo Ancelotti mit tud kihozni Vinícius Júniorból (Fotó: Getty Images)

Természetesen szóba került a jelenkori edzői pályafutás is: Leonardo a 2025–2026-os idényben szép sikert ért el az ADO Den Haag U19-es csapatával.

„Az elmúlt két évben az ADO Den Haag U19-es csapatának segédedzőjeként dolgoztam, s ez nagyon fontos időszak a szakmai fejlődésem szempontjából. Néhány héttel ezelőtt megnyertük az U19-es Holland Kupát, ami eddigi karrierem egyik legnagyobb eredménye. A cím értékét növeli, hogy a holland futballban az utánpótlás-bajnokságokat általában az Ajax, a Feyenoord, a PSV és az AZ uralja. Az ADO Den Haag nem rendelkezik ugyanazokkal az erőforrásokkal, mint ezek az óriások. A döntőben az AZ-t győztük le, ami felejthetetlen pillanat mindannyiunk számára, és bizonyíték arra, hogy a kemény munka, a bátorság, valamint a győztes mentalitás mennyit jelent. A jövő? Rengeteget fejlődtem az elmúlt két évben, és úgy döntöttem, elhagyom az ADO Den Haagot. Nagyon hálás vagyok a lehetőségért, de úgy érzem, itt az ideje új kihívásokat keresni. Játékosként megtaláltam az utam, most pedig lépésről lépésre építem fel az edzői pályafutásomat. Szeretnék olyan környezetben dolgozni, amelyben párbeszéd, eszmecsere és szakmai tisztelet van. Folyamatosan képzem magam, hiszek a munkában, ám tudom, hogy még sokat kell fejlődnöm. Játékosként és edzőként lehetőségem volt olyan nagyszerű klubokban megfordulni, mint a Feyenoord, az Ajax, a NAC Breda, a Salzburg és a Ferencváros, emellett a holland iskolában tanultam. Sok tapasztalatot szereztem, készen állok a következő kihívásra.”

Visszatérne az Üllői útra az egykori közönségkedvenc

Fotó: Korponai Tamás

Leonardo pályafutása során a Feye­noorddal UEFA-kupát, az Ajaxszal Holland Kupát, a Salzburggal bajnoki címet és kupát, a Ferencvárossal pedig Ligakupát nyert. Az FTC-t 2013 februárjától 2014 júliusáig erősítette, ezalatt 24 mérkőzésen hét gólt szerzett és hat gólpasszt adott. Az elképesztő technikai képességekkel megáldott támadó a szurkolók egyik kedvence lett, a mai napig érzi szeretetüket.

„Természetesen folyamatosan követem a Ferencváros szereplését, és látom, hogy mennyi minden változott, mióta eljöttem. Elképesztő fejlődésen ment át a klub, csodálatos a stadion, nagyszerűek a körülmények, kiválóak a játékosok, és továbbra is ott vannak a páratlan szurkolók. Felejthetetlen időszakot töltöttem a klubnál, nagyon megszerettem a Fradit, remélem, hogy egy nap még visszatérek, hiszen olyan, mintha az otthonom lenne. Elképesztő, hogy a közösségi médiában milyen sok szeretetet kapok a mai napig a ferencvárosi szurkolóktól. És az sem véletlen, hogy a Facebookon a profilképem is a ferencvárosi időszakomból való.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A 3. JÁTÉKNAP PROGRAMJA

B-CSOPORT

21.00: Katar–Svájc, San Francisco (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

C-CSOPORT

Vasárnap, 0.00: Brazília–Marokkó, New York (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Vasárnap, 3.00: Haiti–Skócia, Boston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

D-CSOPORT

Vasárnap, 6.00: Ausztrália–Törökország, Vancouver (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!