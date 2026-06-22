Nemzeti Sportrádió

Messi meglőtte a rekordot jelentő 17. vb-gólját – nézze meg mindet!

2026.06.22. 20:01
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Messi 17. világbajnoki gólját ünnepli (Fotó: Getty Images)
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Lionel Messi foci vb 2026 vb 2026 Argentína
Lionel Messi, a címvédő argentin labdarúgó-válogatott csapatkapitánya megszerezte 17. gólját a világbajnokságok történetében, ezzel ő lett egyedül a legeredményesebb játékos.

A szerdán 39 éves klasszis a csoportkör második fordulójában, az Ausztria elleni dallasi összecsapás 7. percében büntetőt rontott – ezt ide kattintva megnézheti. Aztán viszont jött a 38. perc, amikor egy balról érkező beadást lőtt a jobb alsóba, amivel immáron egyedül áll az örök góllövőlista élén, lehagyva a német Miroslav Klosét.

A CSÚCSOT JELENTŐ GÓL KÜLÖN...

...ÉS EGYÜTT AZ ÖSSZES TÖBBIVEL

A világbajnokságok történelmének legeredményesebb játékosai rangsorában Kocsis Sándor, az Aranycsapat csatára, az 1954-es torna gólkirálya a nyolcadik helyet foglalja el 11 góljával.

A VILÁGBAJONKI GÓLLÖVŐ ÖRÖKRANGLISTA
1. Lionel Messi (argentin, 2006-2026) 17 gól
2. Miroslav Klose (német, 2002-2014) 16
3. Ronaldo (brazil, 1998-2006) 15
4. Gerd Müller (német, 1970-1974) és Kylian Mbappé (francia, 2018-2026) 14-14
6. Just Fontaine (francia, 1958) 13
7. Pelé (brazil, 1958-1970) 12
8. Kocsis Sándor (1954) és Jürgen Klinsmann (német, 1990-1998) 11-11
10. Helmut Rahn (német, 1954-1958) Teofilo Cubillas (perui, 1970-1978), Grzegorz Lato (lengyel, 1974-1982), Gary Lineker (angol, 1986-1990), Gabriel Batistuta (argentin, 1994-2002) és Thomas Müller (német, 2010-2018) 10-10

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