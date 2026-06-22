Nemzeti Sportrádió

Sportlövészet: Nagy Ákos Károly negyedik a junior-világbajnokságon

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2026.06.22. 18:08
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Címkék
utánpótlás Sportlövészet utánpótlássport
A légpisztolyos Nagy Ákos Károly a negyedik helyen végzett a németországi junior sportlövő-világbajnokságon.

Negyedik helyen végzett a légpisztolyos Nagy Ákos Károly a németországi Suhlban zajló junior sportlövő-világbajnokságon. A Tisza Volán SC 20 éves versenyzője a selejtezőből a negyedik helyen jutott a nyolcas döntőbe 581 körrel, aztán a döntőben ugyancsak negyedik lett, ezúttal 196.1 körrel. Az aranyérmes lengyel Ivan Rakitski a döntőben 239.6 kört ért el. 

(Kiemelt képünkön: Nagy Ákos Károly (zöldben), Ivan Rakitski (pirosban) Forrás: ISSF)

 

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