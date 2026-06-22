Sportlövészet: Nagy Ákos Károly negyedik a junior-világbajnokságon

Negyedik helyen végzett a légpisztolyos Nagy Ákos Károly a németországi Suhlban zajló junior sportlövő-világbajnokságon. A Tisza Volán SC 20 éves versenyzője a selejtezőből a negyedik helyen jutott a nyolcas döntőbe 581 körrel, aztán a döntőben ugyancsak negyedik lett, ezúttal 196.1 körrel. Az aranyérmes lengyel Ivan Rakitski a döntőben 239.6 kört ért el.

(Kiemelt képünkön: Nagy Ákos Károly (zöldben), Ivan Rakitski (pirosban) Forrás: ISSF)