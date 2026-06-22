A portugál Filipe Celikkaya lett a ZTE vezetőedzője – hivatalos

Celikkaya előbb a Belenenses játékosmegfigyelőjeként tevékenykedett, majd az Almada AC és a Benfica utánpótlásában dolgozott, később pedig a katari al-Ahli SC asszisztensedzője volt.

Első vezetőedzői megbízását 2014-ben az Almada AC együttesénél kapta, majd a Sporting CP ifjúsági csapatának másodedzője volt. Ezután a GD Chaves, a Vitória Guimaraes, valamint az ukrán Sahtar Donyeck szakmai stábjának tagja volt. Pályafutása folytatásában a Sporting CP második csapatát, valamint a lisszaboni klub ifjúsági együttesét irányította.

A tavalyi évet már az Egyesült Államokban, a Chicago Fire asszisztensedzőjeként kezdte meg. A ZTE FC az előző idényben ötödik lett az élvonalban, a portugál Nuno Campos mégis távozott a vezetőedzői posztról, és a román Dinamo Bucurestihez szerződött.