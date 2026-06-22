Nemzeti Sportrádió

A portugál Filipe Celikkaya lett a ZTE vezetőedzője – hivatalos

2026.06.22. 20:39
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Celikkaya Chicagóból érkezett Zalaegerszegre (Fotó: ztefc.hu)
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ZTE NB I Filipe Celikkaya
A zalai klub honlapjának hétfői beszámolója úgy fogalmaz: a 41 éves tréner, Filipe Celikkaya személyében olyan vezetőedzőt szerződtettek, akinek kiemelt tapasztalata van a fiatal játékosok fejlesztésében és a tehetségek felépítésében. Ez a szemlélet szorosan illeszkedik a ZTE FC hosszú távú szakmai elképzeléseihez és kialakított identitásához.

Ahogy azt a Nemzeti Sport Online-on múlt hét pénteken előre jeleztük, a portugál Filipe Celikkaya lett a ZTE új vezetőedzője. Hétfőn délelőtt azt is jeleztük, hogy az új szakember tartotta a nyár első edzését is Zaalegerszegen.

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Értesüléseink szerint három portugál segítő is érkezik az új vezetőedzővel – az első edzést már az új stáb tartja.

 

Celikkaya előbb a Belenenses játékosmegfigyelőjeként tevékenykedett, majd az Almada AC és a Benfica utánpótlásában dolgozott, később pedig a katari al-Ahli SC asszisztensedzője volt.

Első vezetőedzői megbízását 2014-ben az Almada AC együttesénél kapta, majd a Sporting CP ifjúsági csapatának másodedzője volt. Ezután a GD Chaves, a Vitória Guimaraes, valamint az ukrán Sahtar Donyeck szakmai stábjának tagja volt. Pályafutása folytatásában a Sporting CP második csapatát, valamint a lisszaboni klub ifjúsági együttesét irányította.

A tavalyi évet már az Egyesült Államokban, a Chicago Fire asszisztensedzőjeként kezdte meg. A ZTE FC az előző idényben ötödik lett az élvonalban, a portugál Nuno Campos mégis távozott a vezetőedzői posztról, és a román Dinamo Bucurestihez szerződött.

 

ZTE NB I Filipe Celikkaya
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