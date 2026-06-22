Nemzeti Sportrádió

Lionel Scaloni csak egy helyen változtatott az argentin kezdőn, az osztrákoknál több csere is volt

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.06.22. 17:54
null
Lionel Messi természetesen nem maradt ki az argentin kezdőcsapatból (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 argentin válogatott osztrák válogatott
A labdarúgó-világbajnokság J-csoportjának 2. fordulójában a címvédő Argentína az osztrák válogatottal csap össze. A két szövetségi kapitány kijelölte kezdőcsapatát a mérkőzésre: Lionel Scaloni Gonzalo Montiel helyett Nahuel Molinát nevezte, míg Ralf Rangnick Philipp Leinhart, Phillipp Mwene és Sasa Kalajdzic helyére Kevin Dansót, Paul Wannert és Michael Gregoritschot állítja csatasorba.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
J-CSOPORT
ARGENTÍNA–AUSZTRIA – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Arlington, Dallas Stadion, 19 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Amin Omar (egyiptomi)
ARGENTÍNA: E. Martínez – Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina – De Paul, A. Mac Allister, E. Fernández, Almada – Messi, Lautaro Martínez. Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
A kispadon: Musso, Rulli (kapusok), J. Álvarez, Barco, N. González, Lo Celso, J. M. López, Montiel, Otamendi, Palacios, Paredes, Paz, Senesi, G. Simeone, Tagliafico
AUSZTRIA: A. Schlager – Posch, Danso, Alaba, Laimer – Seiwald, X. Schlager – Schmid, Wanner, Sabitzer – Gregoritsch. Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick
A kispadon: Pentz, Wiegele (kapusok), Affengruber, Arnautovic, Chukwuemeka, Friedl, Grillitsch, Kalajdzic, Lienhart, Ljubicic, Mwene, Prass, Schöpf, Svoboda, Wimmer

 

foci vb 2026 vb 2026 argentin válogatott osztrák válogatott
Legfrissebb hírek

Videó: így nem lett Messi egyedül vb-gólrekorder – tizenegyesből

Foci vb 2026
7 perce

Messi rekordot dönthetett volna, de kihagyta a tizenegyest

Foci vb 2026
26 perce

Elkezdődött Argentína és Ausztria összecsapása!

Foci vb 2026
40 perce

Szurkolói pillanatok

Foci vb 2026
47 perce

Vb 2026: Argentína–Ausztria 0–0

Foci vb 2026
56 perce

Vonulnak az osztrák drukkerek is

Foci vb 2026
1 órája

Elözönlötték Dallast az argentin drukkerek

Foci vb 2026
1 órája

Beszálltak a nyilvános jógába a norvég drukkerek New Yorkban

Foci vb 2026
1 órája
Ezek is érdekelhetik