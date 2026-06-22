Lionel Scaloni csak egy helyen változtatott az argentin kezdőn, az osztrákoknál több csere is volt
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
J-CSOPORT
ARGENTÍNA–AUSZTRIA – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Arlington, Dallas Stadion, 19 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Amin Omar (egyiptomi)
ARGENTÍNA: E. Martínez – Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina – De Paul, A. Mac Allister, E. Fernández, Almada – Messi, Lautaro Martínez. Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
A kispadon: Musso, Rulli (kapusok), J. Álvarez, Barco, N. González, Lo Celso, J. M. López, Montiel, Otamendi, Palacios, Paredes, Paz, Senesi, G. Simeone, Tagliafico
AUSZTRIA: A. Schlager – Posch, Danso, Alaba, Laimer – Seiwald, X. Schlager – Schmid, Wanner, Sabitzer – Gregoritsch. Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick
A kispadon: Pentz, Wiegele (kapusok), Affengruber, Arnautovic, Chukwuemeka, Friedl, Grillitsch, Kalajdzic, Lienhart, Ljubicic, Mwene, Prass, Schöpf, Svoboda, Wimmer