Távozott az NB II-be feljutó Nagykanizsa vezetőedzője

„Két bajnoki cím, egy győztes osztályozó és egy évtizedes, történelmi siker! Köszönünk mindent, Krisztián!” – írta hétfőn a közösségi oldalán a zalai klub.

Gabala úgy fogalmazott, rajta kívül álló okból kényszerült meghozni a döntést.

„Gyönyörű nagykanizsai időszakom a mai nappal véget ért” – fűzte hozzá Gabala Krisztián, aki korábban a Csepel FC-t, a BVSC-t, az FC Hatvant, a Budaörsi SC-t és a Szentlőrinc SE-t is irányította.