Nemzeti Sportrádió

Távozott az NB II-be feljutó Nagykanizsa vezetőedzője

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.06.22. 17:45
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Gabala Krisztián (Fotó: Kovács Péter)
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NB II Nagykanizsa Gabala Krisztián
Gabala Krisztián távozott a labdarúgó NB II-ben újonc FC Nagykanizsa vezetőedzői posztjáról.

„Két bajnoki cím, egy győztes osztályozó és egy évtizedes, történelmi siker! Köszönünk mindent, Krisztián!” – írta hétfőn a közösségi oldalán a zalai klub.

Gabala úgy fogalmazott, rajta kívül álló okból kényszerült meghozni a döntést.

„Gyönyörű nagykanizsai időszakom a mai nappal véget ért” – fűzte hozzá Gabala Krisztián, aki korábban a Csepel FC-t, a BVSC-t, az FC Hatvant, a Budaörsi SC-t és a Szentlőrinc SE-t is irányította.

Labdarúgó NB II
2026.06.07. 19:51

A Nagykanizsa a hosszabbításban szerzett két góllal győzött Cigándon, és kiharcolta az NB II-be jutást!

A ráadás második félidejében Godzsajev-Telmán és Varga Dominik gólja döntötte el a párharcot.

 

NB II Nagykanizsa Gabala Krisztián
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