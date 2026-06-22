Az Újpest bejelentette Szappanos Péter szerződtetését

„A beilleszkedéssel biztosan nem lesz gondja, hiszen Balajcza Szabolcs kapusedzővel már a Puskás Akadémiánál is együtt dolgozott” – írja az Újpest honlapja.

A felcsúti klub hétfőn a honlapján közölte, hogy értékesítette a 35 éves kapus játékjogát, vagyis a fővárosiak kivásárolták a szerződéséből Szappanost.

„Szappanos érkezésével egy magyar válogatott játékossal erősödött a keret, szerintem ennél többet nem is kell mondanom. Mentalitásával, alázatos munkájával nem csak a pályán, de az öltözőben is sokat várok tőle. Kicsivel több mint egy hónap maradt a kezdésig, rengeteg munka vár még ránk” – idézte az Újpest honlapja Dárdai Pál sportigazgatót.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Etienne Amenyido (togói, Preussen Münster – Németország), Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország, kölcsön után végleg), Szappanos Péter (Puskás Akadémia), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország),

Kölcsönből visszatérhetnek: Babós Levente (BVSC-Zugló FC), Baranyai Nimród (Kolorcity Kazincbarcika), Dékei Márk (Videoton FC Fehérvár), Dénes Adrián (BVSC-Zugló FC), Geiger Bálint (Videoton FC Fehérvár), Juhász Bence (Kolorcity Kazincbarcika), Svékus Olivér (Tiszafüred VSE), Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország), Varga Balázs (Budafoki MTE)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Szentmihályi Ádám

Kiszemeltek: Manner Balázs (Nyíregyháza Spartacus), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC)

Távozók: Giorgi Beridze (grúz, szabadon igazolható), Davit Koburi (grúz, szabadon igazolható), Milan Tucic (szlovén, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozott: Kaczvinszki Dominik (Nyíregyháza)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Nejc Gradisar (szlovén, Al Ahli – Egyiptom)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Riccardo Piscitelli (olasz, lejár a szerződése), Tamás Krisztián (lejár a szerződése)