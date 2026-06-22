Nemzeti Sportrádió

Tóth Anna bronzérmes 100 gáton Koppenhágában

2026.06.22. 21:24
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atlétika gátfutás Tóth Anna
Tóth Anna a harmadik helyen végzett 100 méteres női gátfutásban hétfőn, a koppenhágai bronz kategóriás atlétikai versenyen.

A viadal honlapja szerint a DVTK sportolója az előfutamában 13.15 másodperccel a harmadik volt, így helyezéssel jutott tovább. Az esti döntőben 12.81 mp alatt ért célba, ezzel bronzérmet szerzett, és ismét megközelítette 12.77-es egyéni csúcsát.

 

atlétika gátfutás Tóth Anna
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