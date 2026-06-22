Nemzeti Sportrádió

Videó: így nem lett Messi egyedül vb-gólrekorder – tizenegyesből

H. Á.H. Á.
2026.06.22. 19:34
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Ez mellé ment... (Fotó: Getty Images)
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Lionel Messi foci vb 2026 vb 2026 Argentína
Az Argentína–Ausztria világbajnoki mérkőzés 4. percében két osztrák becsúszva szerelte a tizenhatoson belül Lautaro Martínezt, és nehéz volt elsőre eldönteni, hogy Stefan Posch vagy Xaver Schlager volt-e a szabálytalanabb. A meccset vezető egyiptomi, Amin Omar játékvezető is csak hosszú videózás után ítélt büntetőt. Amelyet a 17. vb-gólját megszerezni vágyó Lionel Messi végzett el, de addig toporgott, míg a kapu mellé lőtt, így még Miroslav Kloséval holtversenyben a világbajnokságok legeredményesebb játékosa.

ÍME, MESSI KIHAGYOTT TIZENEGYESE

ÉLŐ SZÖVEGES KÖZVETÍTÉS ITT!

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
J-CSOPORT
ARGENTÍNA–AUSZTRIA 0–0 – ÉLŐ
Arlington, Dallas Stadion, 19 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Amin Omar (egyiptomi)
ARGENTÍNA: E. Martínez – Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina – De Paul, A. Mac Allister, E. Fernández, Almada – Messi, Lautaro Martínez. Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
A kispadon: Musso, Rulli (kapusok), J. Álvarez, Barco, N. González, Lo Celso, J. M. López, Montiel, Otamendi, Palacios, Paredes, Paz, Senesi, G. Simeone, Tagliafico
AUSZTRIA: A. Schlager – Posch, Danso, Alaba, Laimer – Seiwald, X. Schlager – Schmid, Wanner, Sabitzer – Gregoritsch. Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick
A kispadon: Pentz, Wiegele (kapusok), Affengruber, Arnautovic, Chukwuemeka, Friedl, Grillitsch, Kalajdzic, Lienhart, Ljubicic, Mwene, Prass, Schöpf, Svoboda, Wimmer

 

Lionel Messi foci vb 2026 vb 2026 Argentína
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