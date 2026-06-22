Nemzeti Sportrádió

Giovanni Malago lett az FIGC új elnöke

M. B.M. B.
2026.06.22. 17:31
Giovanni Malago (Fotó: Getty Images)
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olasz labdarúgás Giovanni Malago FIGC
Giovanni Malagót választották meg az Olasz Labdarúgó-szövetség (FIGC) elnökének – olvasható a szervezet honlapján.

A Rómában megtartott választáson a 67 éves Malago a szavazatok 68.58 százalékát gyűjtötte be, míg ellenfele, Giancarlo Abete 29.17 százalékos eredményt ért el.

„Egyedül semmit sem tudok megtenni, veletek viszont bármire képes vagyok”mondta székfoglalójában Giovanni Malago.

Akinek kiemelkedő a tapasztalata, 2013 és 2025 között az Olasz Olimpiai Bizottság (CONI) elnöke volt, míg idén ő vezényelte le a milánói–cortinai téli olimpiát. Malago kampányában többek között azt ígérte, hogy megegyezik a kormánnyal a légiósok átigazolása után fizetett adó csökkentéséről, megszüntetné a fogadóirodák reklámainak a tilalmát (az így befutó bevételek egy részét a liga zsebelné be), valamint befektetne az utánpótlás infrastruktúrájába is.

Mint ismert, az elnökválasztásra azután volt szükség, hogy a Boszniában elbukott világbajnoki pótselejtező után lemondott az FIGC-t addig irányíto Gabriele Gravina.

 

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