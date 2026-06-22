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Elkezdődött a második félidő!
M. B.
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2026.06.22. 20:11
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Címkék
vb 2026
Ausztria
Argentína
Fotó: Getty Images
vb 2026
Ausztria
Argentína
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