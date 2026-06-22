„Most már mindenki Hollandiáról beszél” – Jaap de Groot szerint az oranje a vb-címért érkezett Amerikába – NS-exkluzív

– Mennyit változott a holland válogatott megítélése a svédek elleni kiütéses győzelem után?

– Nagyon sokat. Pontosan ezt a teljesítményt várta mindenki. A vb előtti felkészülés nem volt különösebben meggyőző, a Japán elleni 2–2 után pedig sok kritika érte Ronald Koemant. Én azonban nem aggódtam. Japánt Ázsia legerősebb csapatának tartom, sőt szerintem ezen a tornán is az egyik legjobb válogatott. Az első huszonöt percben Hollandia kifejezetten dominált ellene, csak nem tudta gólokra váltani a helyzeteit. Már akkor látszott, hogy megvan benne a potenciál ahhoz, hogy a torna egyik favoritja legyen.

– A svédek ellen viszont már minden összeállt.

– Igen, és pontosan azt láttuk, amit a világ a holland futballtól vár. Támadófutballt, gyors szélsőjátékot, kreatív megoldásokat és látványos gólokat. Egyetlen mérkőzés alatt teljesen megváltozott a közhangulat. Most már mindenki Hollandiáról beszél. Ronald Koeman és a játékosok kezdettől fogva azt mondják, hogy New Yorkig akarnak menetelni, és a három elveszített vb-döntő után végre világbajnokként szeretnének hazatérni. A svédek elleni meccs megmutatta, hogy erre valóban képesek lehetnek.

– Brian Brobbey két góllal hálálta meg a bizalmat. Megtalálta végre Koeman a megfelelő támadósort?

– Egy mérkőzést egy csapat nyer meg, világbajnokságot viszont egy keret. Ez alapigazság. Európában is azt szoktam mondani: egy jó csapattal bajnokságot nyersz, de a Bajnokok Ligájához már erős keret kell. Most azt látjuk, hogy Brobbey, Summerville vagy éppen Gravenberch is képes magas szinten teljesíteni. Gravenberch szerintem a svédek ellen az egyik legjobb holland játékos volt. Ez azt mutatja, hogy Hollandiának jóval több mint tizenegy minőségi futballistája van. Ez pedig elengedhetetlen a végső győzelemhez.

– Mennyire fontos megnyerni az F-csoportot, ha az egyenes kieséses szakasz ágrajzát nézzük?

– Rendkívül fontos. Nemcsak a párosítások miatt, hanem logisztikai szempontból is. Ha Hollandia megnyeri a csoportot, gyakorlatilag végig Kansas Cityben maradhat az alaptáborában. Monterrey, Houston, Dallas – minden viszonylag közel van. Nem kell költözni, nem kell új környezethez alkalmazkodni. Egy világbajnokságon az ilyen apró részletek egy-két százalékot jelenthetnek, és ezen a szinten ez döntő lehet.

– Mit gondol a három ország által rendezendő világbajnokságról és a FIFA újításairól?

– Az utazás a játékosoknak mindig az egyik legnagyobb kihívás. A korábbi világbajnokságok elemzéseiből ez egyértelműen kiderült. Ezért is olyan fontos Hollandiának, hogy egy helyen maradhat. Ami a hidratációs szüneteket illeti, bizonyos stadionokban természetesen indokoltak. De amikor Dallasban, egy légkondicionált, huszonkét fokos stadionban is megállították a játékot, akkor azt éreztem, hogy ez már inkább üzlet, mint sport. Nézzük meg, ki szponzorálja ezeket a szüneteket. A Powerade. A FIFA minden egyes megszakításon pénzt keres. A hollandok és a japánok is úgy érezték, hogy Dallasban semmilyen szakmai indoka sem volt a játékszünetnek. Ez jól mutatja, hogy a modern futballban a kereskedelmi szempontok egyre nagyobb szerepet kapnak.

– Az egész tornát nézve melyik csapat tette önre a legnagyobb benyomást?

– Talán ez minden idők legnehezebben megjósolható világbajnoksága. A FIFA és az UEFA gyakorlatilag tizenhárom hónapos idényt hozott létre. A játékosok jelentős része 65–70 mérkőzéssel a lábában érkezett ide, miközben a sporttudomány szerint körülbelül 55 az a határ, amit egy futballista optimálisan elbír egy évadban.

– Ez mennyire befolyásolhatja a vébé végkimenetelét?

– Alapvetően. A kérdés nem az, ki a legerősebb most, hanem hogy ki tudja fitten tartani a legjobb játékosait öt héten keresztül. Mi történik, ha Anglia elveszíti Harry Kane-t? Ha Franciaország Mbappét? Ha Brazília Vinícius Júniort? Vagy ha Hollandia Virgil van Dijkot? Ezek a játékosok több mint hetven mérkőzést játszottak az idényben. Ez óriási terhelés.

– Ha ma kellene favoritot mondania?

– Anglia nagyon meggyőző. De Hollandia is rendkívül messzire juthat. Ugyanakkor az lep meg a legjobban, hogy a hosszú idény ellenére mennyire jók a mérkőzések. Szinte minden találkozó élvezetes, a csapatok támadnak, bátran futballoznak. Évek óta nem láttam ilyen szórakoztató világbajnokságot.

– A kérdés már csak az, hogy ez a lendület kitart-e a torna végéig.

– Pontosan. Ezt majd júliusban tudjuk meg. Most mindenki lelkes, fantasztikus a hangulat, az Egyesült Államokban valóságos futballőrület zajlik. A stadionok tele vannak, a jegyárak az egekben, mégis minden mérkőzésre özönlenek a nézők. A világ változik, és talán nekünk, európaiaknak is jobban meg kell értenünk ezt az új futballvalóságot. De egy biztos: Hollandia most már nemcsak álmodik a világbajnoki címről – komolyan hisz benne, hogy el is hódíthatja.