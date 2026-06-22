Korábbi vb-ezüstérmes lett Gulácsiék edzője Lipcsében

A lipcsei klub honlapjának hétfői beszámolója szerint a 45 esztendős tréner szerződése két évre szól.

Demichelis játékosként négy bajnoki címet nyert hazájában a River Plate színeiben, majd 2003 és 2010 között ugyancsak négyszeres bajnok és négyszeres kupagyőztes lett a Bayern Münchennel, amelyben 259 alkalommal lépett pályára. Ezt követően volt a Manchester City, a Málaga, az Espanyol és az Atlético Madrid hátvédje is. Az argentin válogatottban 51 mérkőzésen szerepelt, és két gólt szerzett, 2014-ben világbajnoki ezüstérmes lett.

Visszavonulása után előbb a Málaga másodedzője lett, majd a Bayern München utánpótlásában tevékenykedett. A River Plate volt az első felnőttcsapat, amelyet vezetőedzőként irányított, és rögtön megnyerték a bajnoki címet és a kupát is Argentínában. Két sikeres év után az útja Mexikóba vezetett, a CF Monterrey bajnoki döntőbe jutott a vezetésével.

Ezután visszatért Európába, átvette a Mallorca irányítását, de nem tudta megakadályozni a csapat kiesését az élvonalból.

Az RB Leipzig az elmúlt idényben bronzérmet szerzett a Bundesligában, azaz a következő szezonban a Bajnokok Ligájában szerepelhet, ennek ellenére múlt szerdán menesztették Ole Werner vezetőedzőt.