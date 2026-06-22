Nemzeti Sportrádió

Ochoa védi a mexikói kaput az utolsó csoportmeccsen

2026.06.22. 19:58
Guillermo Ochoa (Fotó: Getty Images)
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A hatodik világbajnokságán részt vevő Guillermo Ochoa lesz a mexikói labdarúgó-válogatott kezdőkapusa a csehek elleni utolsó csoportmérkőzésen.

A 40 éves legenda ezzel a negyedik vb-jén lép pályára – 2006-ban és 2010-ben csak a cserepadon ült –, és már bejelentette, hogy a tornát követően visszavonul. Így most hazai környezetben, Mexikóvárosban búcsúzhat a közönségtől, karrierje 153. válogatottbeli fellépésén.

A társházigazdák a vb nyitó mérkőzésén 2–0-ra legyőzték Dél-Afrikát, majd 1–0-ra nyertek a dél-koreaiak ellen, így már biztos csoportelsőként ott vannak a legjobb 32 között. A csehek elleni összecsapást magyar idő szerint csütörtökön hajnali 3.00 órakor rendezik. A mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.

 

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