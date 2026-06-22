Jérémy Doku apa lett, Új-Zéland ellen térhet vissza a belga csapatba

A Manchester City szélsője a belga orvosi stáb engedélyével, valamint az egyik csapatorvos társaságában utazott Londonba, ahol felesége mellett volt ebben a különleges pillanatban, olvasható a közleményben, amely leszögezi, hogy Doku vírusos megbetegedése nem csupán ürügy volt. A 24 éves futballista – aki kisfiának a Praise nevet adta – kedd este csatlakozik a belga kerethez Seattle-ben, ahol folytatja a felkészülést az Új-Zéland elleni meccsre.

With the approval of and accompanied by one of our team doctors, Jeremy travelled to London to be with his wife for this unique occasion. Jeremy will rejoin the squad tomorrow evening in Seattle as preparations continue for next match against New Zealand. — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 22, 2026