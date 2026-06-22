Nemzeti Sportrádió

Jérémy Doku apa lett, Új-Zéland ellen térhet vissza a belga csapatba

M. B.M. B.
2026.06.22. 20:24
Jérémy Doku (Fotó: Getty Images)
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Hivatalos X-oldalán közölte a belga labdarúgó-válogatott, hogy első gyermeke születése miatt hiányzott az Irán elleni csoportmeccsről Jérémy Doku.

A Manchester City szélsője a belga orvosi stáb engedélyével, valamint az egyik csapatorvos társaságában utazott Londonba, ahol felesége mellett volt ebben a különleges pillanatban, olvasható a közleményben, amely leszögezi, hogy Doku vírusos megbetegedése nem csupán ürügy volt. A 24 éves futballista – aki kisfiának a Praise nevet adta – kedd este csatlakozik a belga kerethez Seattle-ben, ahol folytatja a felkészülést az Új-Zéland elleni meccsre.

 

 

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