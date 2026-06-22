Nemzeti Sportrádió

Az utolsó pillanatokban Messi ismét betalált, 2–0-ra győzött Argentína!

M. B.M. B.
2026.06.22. 20:58
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foci vb 2026 vb 2026 Ausztria Argentína
Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026
Fotó: Getty Images

 

 

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