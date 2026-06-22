Nemzeti Sportrádió

A NOB 2029-ben döntene a 2036-os játékok helyszínéről

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.06.22. 18:03
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Illusztráció: Getty Images
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olimpia NOB olimpia 2036
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) azt tervezi, hogy 2029-ben dönt a 2036-os nyári olimpia helyszínéről – értesült a Kyodo japán hírügynökség.

A tíz év múlva sorra kerülő játékok iránt – mások mellett – Magyarország, India, Katar, Szaúd-Arábia, Törökország és Németország is érdeklődik.

Amennyiben a NOB valóban 2029-ben határoz a rendezőről, akkor visszatérne az a korábbi gyakorlat, hogy hét évvel az adott játékok előtt jelölik ki a házigazdát, és ismét több jelölt közül választhatnak a NOB-tagok, nem pedig előzetes eljárás alapján ítélik oda a rendezés jogát.

A 2032-es rendező Brisbane már 2021-ben megkapta a jogot, azaz 11 év áll rendelkezésre az előkészületekre, akárcsak a 2028-as olimpiát 2017-ben elnyerő Los Angelesnek.

A hétéves előkészületi ciklus azoknak az országoknak, városoknak vagy régióknak kedvezne, amelyek már rendelkeznek stadionokkal, olimpiai faluval, közlekedési rendszerekkel, nagyobb eseményeken szerzett tapasztalattal és kipróbált rendezői struktúrával. Ezzel szemben hátrányosan érintené azokat a kandidálókat, amelyeknek az olimpiai projekt nagy részét meg kellene valósítaniuk.

A NOB azt is fontolgatja, a 2032-es brisbane-i olimpia után korlátozza a mindenkori szervezőbizottságok által javasolható új sportágak felvételét: a nyári játékokra legfeljebb négyet, a télire pedig kettőt engedélyezne. A cél a program növekedésének korlátozása, és a kiadási költségek féken tartása.

 

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