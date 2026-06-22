Nemzeti Sportrádió

Doppingvétség miatt négy évre eltiltották a 2023-as női wimbledoni bajnokot

2026.06.22. 16:33
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Marketa Vondrousová (Fotó: Getty Images)
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Wimbledon eltiltás doppingvétség Marketa Vondrousová
Doppingvétség miatt négy évre eltiltották a 2023-ban wimbledoni teniszbajnok Marketa Vondrousovát, büntetése 2030 júniusában jár le.

Doppingvétségen érték, és 2030 júniusáig eltiltották 2023 wimbledoni női egyéni bajnokát, Marketa Vondrousovát. A 26 esztendős cseh játékos tavaly december 3-án megtagadta a doppingtesztet, nem adott mintát egy versenyen kívüli ellenőrzés során – jelentette be hétfőn a sportág tisztaságát felügyelő nemzetközi szervezet (ITIA).

A 2021-ben olimpiai ezüstérmes Vondrousová a mostani idényben jobbára sérült, április óta nem versenyzett. Legjobb világranglistás helyezése 2023 szeptemberében a hatodik hely volt. A wimbledoni tornát 2023-ban megnyerte, a francia nyílt bajnokságon 2019-ben döntős volt, az amerikai nyílt bajnokságon kétszer volt negyeddöntős (2023, 2025).

 

Wimbledon eltiltás doppingvétség Marketa Vondrousová
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