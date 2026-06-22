Doppingvétség miatt négy évre eltiltották a 2023-as női wimbledoni bajnokot

Doppingvétségen érték, és 2030 júniusáig eltiltották 2023 wimbledoni női egyéni bajnokát, Marketa Vondrousovát. A 26 esztendős cseh játékos tavaly december 3-án megtagadta a doppingtesztet, nem adott mintát egy versenyen kívüli ellenőrzés során – jelentette be hétfőn a sportág tisztaságát felügyelő nemzetközi szervezet (ITIA).

A 2021-ben olimpiai ezüstérmes Vondrousová a mostani idényben jobbára sérült, április óta nem versenyzett. Legjobb világranglistás helyezése 2023 szeptemberében a hatodik hely volt. A wimbledoni tornát 2023-ban megnyerte, a francia nyílt bajnokságon 2019-ben döntős volt, az amerikai nyílt bajnokságon kétszer volt negyeddöntős (2023, 2025).