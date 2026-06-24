Messi: Folytatom a játékot!

Mint ismert, Messi a világbajnokság első mérkőzésén három, a másodikon pedig két gólt szerzett. Fabrizio Romano saját közösségi oldalán idézte az argentin legendát.

„Igen, igen! Egy ideig még folytatni fogom a játékot, amíg hozzá tudok adni a csapathoz, és fizikailag jól érzem magam, s tudok segíteni a csapattársaimnak. Folytatom a játékot” – idézte Romano az Inter Miami 39 éves klasszisát.