Nemzeti Sportrádió

Messi: Folytatom a játékot!

T. Z.T. Z.
2026.06.24. 10:38
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Lionel Messi foci vb 2026 Argentína
A világhírű olasz transzferguru, Fabrizio Romano szerint a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi még egy ideig nem hagyja abba a játékát.

Mint ismert, Messi a világbajnokság első mérkőzésén három, a másodikon pedig két gólt szerzett. Fabrizio Romano saját közösségi oldalán idézte az argentin legendát.

„Igen, igen! Egy ideig még folytatni fogom a játékot, amíg hozzá tudok adni a csapathoz, és fizikailag jól érzem magam, s tudok segíteni a csapattársaimnak. Folytatom a játékot” – idézte Romano az Inter Miami 39 éves klasszisát. 

 

Lionel Messi foci vb 2026 Argentína
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