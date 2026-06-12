Mbappé: Deschamps mint olasz kapitány? Az csúnya lenne…

Mint ismert, a francia szövetségi kapitányi posztot 2012 óta betöltő Didier Deschamps nemcsak azt tette egyértelművé, hogy a vb után távozik, hanem azt is, hogy 57 évesen esze ágában sincs abbahagyni az edzősködést: lehet, hogy tart egy kis pihenőt, de dolgozni akar. Azt sem zárta ki, hogy esetleg egy válogatott csapatnál.

Tudott az is, hogy az olasz válogatottnak a vb-selejtező sikertelensége miatt jelenleg nincs kinevezett szövetségi kapitánya, és mivel Deschamps játékosként és edzőként is dolgozott a Juventusnál, az olasz lapok felvetése, hogy a squadra azzurra új irányítója akár DD is lehet, nem logikátlan.

„Imád nyerni, úgyhogy igyekszünk a legtöbbet kihozni a világbajnokságból, gondolván, hogy ez lesz neki az utolsó. Mert remélem, hogy nem látjuk őt viszont vébén egy másik csapattal… – válaszolta mosolyogva Kylian Mbappé újságírói kérdésre az M6 tévécsatorna interjújában. – Én legalábbis mindent megteszek ennek érdekében. Olvastam, hogy szóba hozták például az olaszokkal, hát az csúnya lenne… Mégiscsak Didier Deschamps-ról van szó! Nagyon sokat jelent nekünk. Érthető, hogy az eredményeit látván más nagy országok is szívesen látnák őt, de az olaszok válasszanak maguknak egy olaszt! Didier francia, ő a miénk!”

A franciák kedden Szenegál ellen kezdenek, és bár a 2002-es vb-nyitányról rossz emlékeket őriznek (Szöulban 0–1 „Teranga oroszlánjai” ellen), Mbappé nem fél a párosítástól.

„Nagyszerű csapatuk van, és az a bizonyos múltbeli közös emlék csak még pikánsabbá teszi a párharcot, egyszóval szuper meccs lesz. Mégiscsak Afrika bajnokával játszunk… vagyis hát nem tudom követni, hogy végül Szenegál vagy Marokkó az, de ebből szeretnénk is kimaradni – utalt Mbappé az év eleji Afrika-kupa utáni furcsa fejleményekre (az afrikai szövetség utólag elvette a szenegáliaktól a trófeát, és odaítélte Marokkónak). – Francia idő szerint nem kezdődik túl későn a meccs, sok gyerek ébren lesz még, illene jól kezdenünk. Már csak azért is, mert bár bennünk nincs aggodalom, sok drukkerünkben van, és jó lenne mielőbb eloszlatni.”