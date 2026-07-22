Rosszul lett a színpadon, Menziest kórházba kellett szállítani a darts World Matchplayen

Menzies 2–1-re vezetett, amikor a negyedik leg során rosszullétre, szédülésre panaszkodott. A skót játékost, aki az előző körben meglepetésre kiejtette a második helyen kiemelt korábbi világbajnok Luke Humphriest, a St. John Kórházba szállították.

„Cameron Menzies nincs jól – mondta Emma Paton, a Sky Sports riportere. – Amit tudunk, hogy a St. John Kórházba szállították, és vizsgálják az orvosok. Remélhetően hamarosan jobban érzi magát.”

Annyi még kiderült, hogy Menzies elájult, de gyorsan visszanyerte eszméletét, és beszélt a környezetéhez.

Szerencsére az este folyamán jó hírek érkeztek Menzies felöl, a skót visszatérhetett a szálláshelyére – ezt a PDC is megírta.

Ross Smith így továbbjutott a negyeddöntőbe.

Darter onwel en is afgevoerd...😟😟😟 Camaron Menzies pic.twitter.com/43JxusCdzD — John (@jvdgeld) July 22, 2026

DARTS

WORLD MATCHPLAY, BLACKPOOL

Nyolcaddöntő

Cameron Menzies (skót)–Ross Smith (angol, 15.) Menzies 2–1-es vezetésénél félbeszakadt, Smith jutott tovább

Gian van Veen (holland, 3., 96.95)–Wessel Nijman (holland, 14., 97.44) 14–12

Gerwyn Price (walesi, 7.)–Rob Cross (angol)

James Wade (angol, 6.)–Ryan Searle (angol, 11.)

A NYOLCADDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Nathan Aspinall (angol, 16.) 11–8

Josh Rock (északír, 8.)–Stephen Bunting (angol, 9.) 11–6

Michael van Gerwen (holland, 4.)–Dirk van Duijvenbode (holland) 12–14

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Gary Anderson (skót, 12.) 7–11

Cameron Menzies (skót)–Ross Smith (angol, 15.) Menzies 2–1-es vezetésénél félbeszakadt, Smith jutott tovább

Gerwyn Price (walesi, 7.)–Rob Cross (angol)

Gian van Veen (holland, 3.)–Wessel Nijman (holland, 14.) 14–12

James Wade (angol, 6.)–Ryan Searle (angol, 11.)

AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Niko Springer (német) 10–6

Nathan Aspinall (angol, 16.)–Joe Cullen (angol) 10–5

Josh Rock (északír, 8.)–Luke Woodhouse (angol) 10–4

Stephen Bunting (angol, 9.)–Niels Zonneveld (holland) 13–12

Michael van Gerwen (holland, 4.)–Andrew Gilding (angol) 10–6

Chris Dobey (angol, 13.)–Dirk van Duijvenbode (holland) 11–13

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Damon Heta (ausztrál) 10–7

Gary Anderson (skót, 12.)–Ryan Joyce (angol) 10–2

Luke Humphries (angol, 2.)–Cameron Menzies (skót) 7–10

Ross Smith (angol, 15.)–Kevin Doets (holland) 10–6

Gerwyn Price (walesi, 7.)–Martin Schindler (német) 11–9

Danny Noppert (holland, 10.)–Rob Cross (angol) 3–10

Gian van Veen (holland, 3.)–Krzysztof Ratajski (lengyel) 10–7

Wessel Nijman (holland, 14.)–Dave Chisnall (angol) 10–5

James Wade (angol, 6.)–Jermaine Wattimena (holland) 10–7

Ryan Searle (angol, 11.)–William O’Connor (ír) 10–6