Férfi kosárlabda NB I: Kaposvárról igazolt légióst a bajnok Falco – hivatalos

A vasiak szerdai tájékoztatása szerint Darrion Trammell egyéves szerződést írt alá.

A 25 éves irányító egyetemi évei után, az elmúlt két szezonban szerepelt a Kometa-KVGY Kaposvári KK-ban, amely legutóbb bronzéremmel zárt a bajnokságban. A 179 centis játékos közel 16 pontot, 4 lepattanót és 5 gólpasszt átlagolt mérkőzésenként.

Trammell a Seattle és a San Diego Egyetem csapataiban nevelkedett, utóbbival történelmet írva bejutott az egyetemi liga NCAA négyes döntőjébe, majd az ő meccset eldöntő büntetőjével a döntőig menetelt.

„Elégedett és boldog vagyok, hogy Trammell csatlakozott a csapatunkhoz” – jelentette ki Milos Konakov vezetőedző. – Megvan benne az a képesség, karakter és mentalitás, ami jól illik ahhoz a játékhoz, amit a következő szezonban játszani szeretnénk. Jó energiával és sebességgel játszik, jól szervez, és szükség esetén a vállaira tudja venni a csapatot.”

A Falco júniusban ugyancsak a somogyiaktól szerződtette a magyar 3x3-as válogatott Rosic Urost.