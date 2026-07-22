Nemzeti Sportrádió

Egy helyen változott a Ferencváros Twente elleni El-selejtezős kerete

T. Z.T. Z.
2026.07.22. 22:30
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Kovacevic is elutazott Hollandiába (Fotó: Fradi.hu)
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Franko Kovacevic FTC Európa-liga Ferencváros
A Ferencváros labdarúgócsapata szerda este hivatalos honlapján közölte, hogy Franko Kovacevic is a csapattal tartott Hollandiába a csütörtöki Európa-liga-selejtező helyszínére.

Mint ismert, a Ferencváros szerdán elutazott Hollandiába, ahol holnap (csütörtökön) 20 órás kezdettel a Twente vendégeként lép pályára az Európa-liga selejtezőjének 2. fordulójában.

A klub honlapjának tájékoztatása szerint a párharc első találkozója előtt változott a zöld-fehérek meccskerete: a Borbély Balázs vezette szakmai stáb döntése értelmében Alekszandar Csirkovics helyére Franko Kovacevic került be a támadók közé.

A FERENCVÁROS KERETE
Kapusok: Dibusz Dénes, Őri Levente, Radnóti Dániel*, Varga Ádám
Védők: Botka Endre, Cadu, Gómez Mariano, Lakatos Csongor*, Nagy Olivér, Osváth Attila, Toon Raemaekers, Nathan Zohoré
Középpályások: Daniel Arzani, Bagi Ádám*, Corbu Máriusz, Gavriel Kanikovszki, Naby Keita, Jonathan Levi, Callum O’Dowda, Philippe Rommens, Edgar Szevikjan, Kristoffer Zachariassen
Támadók: Elton Acolatse, Gólik Benjámin*, Gruber Zsombor, Lenny Joseph, Lisztes Krisztián, Szabó Szilárd*, Varga Zétény*, Bamidele Yusuf, Franko Kovacevic
a *-gal jelölt játékosok a B-listán szerepelnek

EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ
ELSŐ MÉRKŐZÉS
Csütörtök, 20.00: Twente (holland)–Ferencvárosi TC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

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