Egy helyen változott a Ferencváros Twente elleni El-selejtezős kerete

Mint ismert, a Ferencváros szerdán elutazott Hollandiába, ahol holnap (csütörtökön) 20 órás kezdettel a Twente vendégeként lép pályára az Európa-liga selejtezőjének 2. fordulójában.

A klub honlapjának tájékoztatása szerint a párharc első találkozója előtt változott a zöld-fehérek meccskerete: a Borbély Balázs vezette szakmai stáb döntése értelmében Alekszandar Csirkovics helyére Franko Kovacevic került be a támadók közé.

A FERENCVÁROS KERETE

Kapusok: Dibusz Dénes, Őri Levente, Radnóti Dániel*, Varga Ádám

Védők: Botka Endre, Cadu, Gómez Mariano, Lakatos Csongor*, Nagy Olivér, Osváth Attila, Toon Raemaekers, Nathan Zohoré

Középpályások: Daniel Arzani, Bagi Ádám*, Corbu Máriusz, Gavriel Kanikovszki, Naby Keita, Jonathan Levi, Callum O’Dowda, Philippe Rommens, Edgar Szevikjan, Kristoffer Zachariassen

Támadók: Elton Acolatse, Gólik Benjámin*, Gruber Zsombor, Lenny Joseph, Lisztes Krisztián, Szabó Szilárd*, Varga Zétény*, Bamidele Yusuf, Franko Kovacevic

a *-gal jelölt játékosok a B-listán szerepelnek

EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ

ELSŐ MÉRKŐZÉS

Csütörtök, 20.00: Twente (holland)–Ferencvárosi TC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!