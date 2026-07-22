Ki a jobb? Maradona vagy Messi?; Marco Rossi: Spanyolország megérdemelte…

A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

Örök szurkolói vita, hogy Diego Maradona vagy Lionel Messi a jobb. Húsz éve tart az argentin és a globális futball két hatalmas alakjának összehasonlítgatása, és a kérdés a 2026-os, a címvédő Argentína döntős szereplésével végződő világbajnokság után aktuálisabb, mint valaha: a nyolcvanas évek ikonja, a 2020-ban elhunyt Diego Maradona vagy az elmúlt két évtizedet uraló Lionel Messi volt-e nagyobb játékos? Utóbbi pályafutása eredményekben és számokban jóval gazdagabb, miközben Maradona mítosza és popkulturális hatása továbbra is felülmúlhatatlan. Bodnár Zalán megvizsgálta, címlapsztori két oldalon.

Marco Rossi szerint például Maradona a jobb… Szövetségi kapitányunk természetesen nem csak erről beszélt Borbola Bencének – szerinte Spanyolország nem a legerősebb kerettel, hanem világos játékstílussal, fegyelemmel és egységgel nyerte meg a világbajnokságot. A magyar válogatott szövetségi kapitánya kifejtette véleményét a 48 csapatos torna tanulságairól, a 64-esre bővítés veszélyeiről, a fájó magyar lemaradásról, Szoboszlai Dominik új szerződéséről és az NB I rajtjáról is.

Erwin Koeman a Twente ismerőjeként beszélt az FTC holland ellenfeléről. Korábbi kapitányunk a Ferencváros csütörtöki Európa-liga-selejtezője előtt elmondta Borbola Bencének, hogy az enschedeieknek van egy megbízható kapusuk, a védelem tengelyében kiváló futballisták játszanak, elöl pedig Wout Weghorst személyében rutinos, veszélyes csatáruk van.

Polgár Judit: 50. Minden idők legjobb női sakkozójának pályaívét Vincze Szabolcs rajzolta meg – a világszerte elismert és köztiszteletben álló nemzetközi nagymester máig egyedülálló módon 312 hónapon át vezette a női világranglistát, ő az egyetlen nő, aki átlépte a 2700 Élő-pontos szupernagymesteri határt, 2014-ben visszavonult, de aktív játékoskorában szinte alig akadt olyan férfi világbajnok, akit ne győzött volna le, neve itthon nemrég köztársasági elnökként is felvetődött.

…és még: vívó-vb, vízilabda vk-szuperdöntő, Tour de France, Formula–1 a Hungaroringen, beszélgetés Djokics Zseljkóval, Sótonyi László férfi kézilabda-kapitány lehet.

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