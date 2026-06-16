Lapszemle: Vozinha védéseitől hangos a spanyol sportsajtó

Mint ismert, a spanyol labdarúgó-válogatott óriási meglepetésre csak gól nélküli döntetlenre végzett az abszolút újonc Zöld-foki-szigetekkel a világbajnokság csoportkörének első fordulójában. A spanyol sajtó érthetően nem volt boldog a végeredmény miatt, meglepett annál inkább, ugyanakkor pálcát egyelőre senki nem tört elhamarkodottan az Európa-bajnoki-címvédő felett. Abban viszont közmegegyezés született: a 40 éves kapus, Vozinha kiemelkedőt nyújtott.