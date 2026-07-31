„A Panathinaikosz a tűzzel játszott” – VAR-ért kiált a görög sajtó a Paks góljai miatt

„A Panathinaikosz teljesítette a kötelezőt, túljutott a Paks által megtestesített jelentős akadályon – írja a gazzetta.gr, burkoltan meg is dicsérve Bognár György csapatát. – Nem épp az ideális módon, nem igazán jó benyomást keltve, de megcsinálta, köszönhetően főleg a kispadról érkezőknek. Az viszont megmagyarázhatatlan, hogyan dönthetett az UEFA úgy, hogy a selejtező ezen szakaszában nincs VAR.”

A cikkíró megemlíti, hogy különösen az első félidőben a görög csapat sok hibát követett el védekezésben, játékosai sokszor helyezkedtek rosszul – „a magyarok könnyedén kijátszották a letámadást, három egymást követő rögzített helyzetből is veszélyt teremtettek, könnyen jutottak lövőhelyzethez a tizenhatos előtt” –, mindazonáltal az eredmény csalóka:

„Nézzük, a Panathinaikosz játékosain kívül kinek köszönhető még, hogy thriller lett a mérkőzésből! Az első paksi gólnál felvetődött a fejelni felugró támadó szabálytalanságának gyanúja. A másodiknál már szó sincs gyanúról, Horváth kezéről pattant tovább a labda. A görög csapaton kívül a holland játékvezető volt az, aki a továbbjutás közelében tartotta a Paksot. Elfogadhatatlan, hogy az UEFA nem ragaszkodik a VAR használatához ilyen mérkőzéseken. Szégyen. Egy csapat a mélybe zuhanhatott volna a technológia mellőzése miatt.”

A fonimaleviziou.gr is említést tesz a VAR hiányából fakadó problémákról, hozzáteszi azonban, hogy „nemcsak a magyarok két góljának nem kellett volna számítania, hanem Rasztoder gólját is érvényteleníthették volna kezezés miatt”. Az oldal általános értékelésében megállapítja, hogy az athéni zöldek „nem igazolták hírnevüket, képtelenek voltak fölényt kialakítani, hibáik révén jó lehetőségekhez juttatták a Paksot, viszont jól reagáltak a kapott gólokra, türelmesen futballoztak, megadták a megfelelő válaszokat, nem kis részben Neestrup aranyat érő cseréinek köszönhetően”.

Az In Sports szerint az első félidőben a Paks volt a jobb, bár megfogalmazása szerint „a Panathinaikosz engedte kétszer is előnyhöz jutni a Paksot”.

A CNN görög kiadása úgy fogalmaz, hogy „a Panathinaikosz a tűzzel játszott, kétszer is hátrányba került, közel volt a hosszabbítás, de a csereként érkező Elmin Rasztoder kikaparta a gesztenyét a lángok közül”.

Akárcsak a többi görög portál, a Novasport is VAR-ozik a paksi gólokról beszámolván, de azt is megállapítja, hogy „a Pakssal összehasonlítva a Panathinaikosz jól láthatóan felkészületlen volt”. A tudósításban közvetve dicséretet is kap Marc Nagtegaal holland játékvezető, amiért Győrfi Milán és Balogh Balázs túl lassan lebonyolított cseréje miatt – alkalmazva az új szabályt – nem engedte azonnal pályára lépni a friss embert, így a hazai csapat átmeneti emberelőnyben érte el második gólját. Ami pedig az izgalmas hajrát illeti, „egyvalaki biztosan nem stresszelt: Neestrup, aki cseréivel elvégezte a szükséges változtatásokat, és ezzel hozzásegítette a csapatot az egyenlítéshez”.