Nemzeti Sportrádió

A Zöld-foki-szigetek kapusa lett a sztár a spanyolok elleni iksz után – lapszemle

TÓTHPÁL ZOLTÁNTÓTHPÁL ZOLTÁN
2026.06.16. 11:04
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Vozinha, a spanyolok elleni meccs hőse (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 vb 2026 Vozinha Zöld-foki-szigetek lapszemle Spanyolország
Mint ismert, a spanyol labdarúgó-válogatott óriási meglepetésre csak gól nélküli döntetlenre végzett az abszolút újonc Zöld-foki-szigetekkel a világbajnokság csoportkörének első fordulójában. A spanyol sajtó érthetően nem volt boldog a végeredmény miatt, meglepett annál inkább, ugyanakkor pálcát egyelőre senki nem tört elhamarkodottan az Európa-bajnoki-címvédő felett. Abban viszont közmegegyezés született: a 40 éves kapus, Vozinha kiemelkedőt nyújtott.

A vezető spanyol sportlap, a madridi Marca foglalta össze leginkább lényegre törően a hétfő esti történéseket: „Visszaesés és hidegség” – utaltak ezzel a válogatott szokottnál gyengébb, szürke játékára. Ugyanakkor – csillapítva a kedélyeket – azt is megjegyezték: „A válogatott ijesztő módon debütált a világbajnokságon, de a jövőbeli eseményeket illetően továbbra is nyugodt maradt.”

Sokkal nagyobb meglepetés, hogy a másik madridi sportlap, az As címoldalán másnap délelőttre már nyoma nem volt a válogatott csalódást keltő eredményének, helyette a vezető témát az alakulóban lévő Real Madrid, konkrétan Álvaro Carreras szolgáltatta, miszerint a Chelsea új menedzsere, Xabi Alonso szeretné szerződtetni a madridiak balhátvédjét.

A barcelonai illetőségű El Mundo Deportivo is igyekezett leplezni csalódottságát a 0–0-s döntetlen után: „Csalódást keltő bemutatkozás Zöld-foki-szigetek ellen” – írták igencsak tényszerűen, megemlítve, hogy a spanyol csapat végégi óriási mezőnyfölényben futballozott, ám nem talált fogást az ellenfelén, főleg Vozinha (becsületes nevén: Josimar Dias) kapuson, aki bravúrt bravúrra halmozott Pedriék ellen.

Lamine Yamal pályára lépését ugyanakkor pozitívan értékelték: „A második félidőben megmentőként érkezett, de ez sem volt elég” – írták.

„A spanyoloknak ez súlyos csapás, a Zöld-foki-szigetek válogatottjának viszont nemzeti ünnep” – állapították meg továbbá a mérkőzés összefoglalójának konklúziójában.

Az El País is említést tett Lamine Yamal visszatéréséről, és szintén méltatta a 40 éves kapus, Vozinha teljesítményét. Kiszúrták továbbá: a nap hősének a mérkőzés előtt körülbelül 50 ezer követője volt az Instagramon, a meccs utáni éjszaka 3.1 millió, jelenleg pedig már a hatmilliót is meghaladja... Ahogy arra is felhívták a figyelmet, hogy a mértékadó Transfermarkt adatbázisa szerint Vozinha piaci értéke mindössze 50 ezer euró.

A spanyol válogatott második világbajnoki csoportmérkőzését június 21-én Szaúd-Arábia ellen játssza ugyancsak Atlantában.

Foci vb 2026
16 órája

Ilyen nincs, de mégis van: a 40 éves Vozinha vezérletével a Zöld-foki-szigetek pontot rabolt a spanyoloktól

A portugál másodosztályban védő kapus mindent védett, Lamine Yamal 20 percet kapott.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
H-CSOPORT
SPANYOLORSZÁG–ZÖLD-FOKI-SZIGETEK 0–0
Atlanta, Atlanta Stadion, 67 640 néző. Vezette: Mahadmeh (jordániai)
Spanyolország: Unai Simón – M. Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Ruiz (Merino, 71.), Rodri (N. Williams, 87.), Pedri – F. Torres (Olmo, 81.), Oyarzabal, Gavi (Yamal, 71.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
Zöld-foki-szigetek: Vozinha – Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral (Joao Paulo, 76.) – Jovane Cabral (Semedo, 61.), Laros Duarte (Deroy Duarte, 61.), Monteiro (Arcanjo, 79.), K. Pina – Ryan Mendes, Livramento (Da Costa, 61.). Szövetségi kapitánya: Pedro Leitao Brito

Június 15., hétfő, 18.00
Atlanta, Atlanta Stadion		Spanyolország–Zöld-foki-szigetek0–0
Június 16., kedd, 0.00
Miami, Miami Stadion		Szaúd-Arábia–Uruguay1–1
Június 21., vasárnap, 18.00
Atlanta, Atlanta Stadion		Spanyolország–Szaúd-ArábiaX–X
Június 22., hétfő, 0.00
Miami, Miami Stadion		Uruguay–Zöld-foki-szigetekX–X
Június 27., szombat, 2.00
Houston, Houston Stadion		Zöld-foki-szigetek–Szaúd-ArábiaX–X
Június 27., szombat, 2.00
Guadalajara, Guadalajara Stadion		Uruguay–SpanyolországX–X
H-CSOPORT

 

 

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