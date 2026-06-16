A Zöld-foki-szigetek kapusa lett a sztár a spanyolok elleni iksz után – lapszemle
A vezető spanyol sportlap, a madridi Marca foglalta össze leginkább lényegre törően a hétfő esti történéseket: „Visszaesés és hidegség” – utaltak ezzel a válogatott szokottnál gyengébb, szürke játékára. Ugyanakkor – csillapítva a kedélyeket – azt is megjegyezték: „A válogatott ijesztő módon debütált a világbajnokságon, de a jövőbeli eseményeket illetően továbbra is nyugodt maradt.”
Sokkal nagyobb meglepetés, hogy a másik madridi sportlap, az As címoldalán másnap délelőttre már nyoma nem volt a válogatott csalódást keltő eredményének, helyette a vezető témát az alakulóban lévő Real Madrid, konkrétan Álvaro Carreras szolgáltatta, miszerint a Chelsea új menedzsere, Xabi Alonso szeretné szerződtetni a madridiak balhátvédjét.
A barcelonai illetőségű El Mundo Deportivo is igyekezett leplezni csalódottságát a 0–0-s döntetlen után: „Csalódást keltő bemutatkozás Zöld-foki-szigetek ellen” – írták igencsak tényszerűen, megemlítve, hogy a spanyol csapat végégi óriási mezőnyfölényben futballozott, ám nem talált fogást az ellenfelén, főleg Vozinha (becsületes nevén: Josimar Dias) kapuson, aki bravúrt bravúrra halmozott Pedriék ellen.
Lamine Yamal pályára lépését ugyanakkor pozitívan értékelték: „A második félidőben megmentőként érkezett, de ez sem volt elég” – írták.
„A spanyoloknak ez súlyos csapás, a Zöld-foki-szigetek válogatottjának viszont nemzeti ünnep” – állapították meg továbbá a mérkőzés összefoglalójának konklúziójában.
Az El País is említést tett Lamine Yamal visszatéréséről, és szintén méltatta a 40 éves kapus, Vozinha teljesítményét. Kiszúrták továbbá: a nap hősének a mérkőzés előtt körülbelül 50 ezer követője volt az Instagramon, a meccs utáni éjszaka 3.1 millió, jelenleg pedig már a hatmilliót is meghaladja... Ahogy arra is felhívták a figyelmet, hogy a mértékadó Transfermarkt adatbázisa szerint Vozinha piaci értéke mindössze 50 ezer euró.
A spanyol válogatott második világbajnoki csoportmérkőzését június 21-én Szaúd-Arábia ellen játssza ugyancsak Atlantában.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
H-CSOPORT
SPANYOLORSZÁG–ZÖLD-FOKI-SZIGETEK 0–0
Atlanta, Atlanta Stadion, 67 640 néző. Vezette: Mahadmeh (jordániai)
Spanyolország: Unai Simón – M. Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Ruiz (Merino, 71.), Rodri (N. Williams, 87.), Pedri – F. Torres (Olmo, 81.), Oyarzabal, Gavi (Yamal, 71.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
Zöld-foki-szigetek: Vozinha – Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral (Joao Paulo, 76.) – Jovane Cabral (Semedo, 61.), Laros Duarte (Deroy Duarte, 61.), Monteiro (Arcanjo, 79.), K. Pina – Ryan Mendes, Livramento (Da Costa, 61.). Szövetségi kapitánya: Pedro Leitao Brito
|Június 15., hétfő, 18.00
Atlanta, Atlanta Stadion
|Spanyolország–Zöld-foki-szigetek
|0–0
|Június 16., kedd, 0.00
Miami, Miami Stadion
|Szaúd-Arábia–Uruguay
|1–1
|Június 21., vasárnap, 18.00
Atlanta, Atlanta Stadion
|Spanyolország–Szaúd-Arábia
|X–X
|Június 22., hétfő, 0.00
Miami, Miami Stadion
|Uruguay–Zöld-foki-szigetek
|X–X
|Június 27., szombat, 2.00
Houston, Houston Stadion
|Zöld-foki-szigetek–Szaúd-Arábia
|X–X
|Június 27., szombat, 2.00
Guadalajara, Guadalajara Stadion
|Uruguay–Spanyolország
|X–X