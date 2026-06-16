A Zöld-foki-szigetek kapusa lett a sztár a spanyolok elleni iksz után – lapszemle

A vezető spanyol sportlap, a madridi Marca foglalta össze leginkább lényegre törően a hétfő esti történéseket: „Visszaesés és hidegség” – utaltak ezzel a válogatott szokottnál gyengébb, szürke játékára. Ugyanakkor – csillapítva a kedélyeket – azt is megjegyezték: „A válogatott ijesztő módon debütált a világbajnokságon, de a jövőbeli eseményeket illetően továbbra is nyugodt maradt.”

Sokkal nagyobb meglepetés, hogy a másik madridi sportlap, az As címoldalán másnap délelőttre már nyoma nem volt a válogatott csalódást keltő eredményének, helyette a vezető témát az alakulóban lévő Real Madrid, konkrétan Álvaro Carreras szolgáltatta, miszerint a Chelsea új menedzsere, Xabi Alonso szeretné szerződtetni a madridiak balhátvédjét.

A barcelonai illetőségű El Mundo Deportivo is igyekezett leplezni csalódottságát a 0–0-s döntetlen után: „Csalódást keltő bemutatkozás Zöld-foki-szigetek ellen” – írták igencsak tényszerűen, megemlítve, hogy a spanyol csapat végégi óriási mezőnyfölényben futballozott, ám nem talált fogást az ellenfelén, főleg Vozinha (becsületes nevén: Josimar Dias) kapuson, aki bravúrt bravúrra halmozott Pedriék ellen.

Lamine Yamal pályára lépését ugyanakkor pozitívan értékelték: „A második félidőben megmentőként érkezett, de ez sem volt elég” – írták.

„A spanyoloknak ez súlyos csapás, a Zöld-foki-szigetek válogatottjának viszont nemzeti ünnep” – állapították meg továbbá a mérkőzés összefoglalójának konklúziójában.

Az El País is említést tett Lamine Yamal visszatéréséről, és szintén méltatta a 40 éves kapus, Vozinha teljesítményét. Kiszúrták továbbá: a nap hősének a mérkőzés előtt körülbelül 50 ezer követője volt az Instagramon, a meccs utáni éjszaka 3.1 millió, jelenleg pedig már a hatmilliót is meghaladja... Ahogy arra is felhívták a figyelmet, hogy a mértékadó Transfermarkt adatbázisa szerint Vozinha piaci értéke mindössze 50 ezer euró.

A spanyol válogatott második világbajnoki csoportmérkőzését június 21-én Szaúd-Arábia ellen játssza ugyancsak Atlantában.