Nemzeti Sportrádió

Kiderült, miért sírt Messi az Algéria elleni első gólja után

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.06.18. 20:00
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Lionel Messi az édesapja miatt sírt az Algéria elleni meccsen (Fotó: Getty Images)
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Lionel Messi foci vb 2026 vb 2026 argentin válogatott Jorge Messi
Lionel Messi családja csütörtökön közleményt adott ki, melyből kiderült, hogy a nyolcszoros aranylabdás labdarúgó édesapja, Jorge egészségügyi problémákkal küzd.

Lionel Messi – magyar idő szerint – szerda hajnalban mesterhármast szerzett Algéria ellen, így zárult 3–0-val a meccs, melyet követően így nyilatkozott: „Az első gól után sírtam, de ennek nincs köze a futballhoz.” Ezt követően sokan találgattak, mi történhetett, és erre most fény derült, ugyanis a nyolcszoros aranylabdás labdarúgó családja közleményt adott ki: Messi édesapja állapotával akadtak gondok.

A közlemény szerint Jorge Messi egészségügyi problémákkal küzd, s jelenleg orvosi felügyelet alatt áll. Mint írják, most lábadozik, és az állapota javul. Emellett a család nemtetszésének is hangot adott, amiért sok találgatás látott napvilágot az ügyben, s leszögezte, csak a legközelebbi családtagok rendelkeznek pontos információkkal Jorge Messi állapota kapcsán, így a máshonnan származó hírek nem számítanak hiteles forrásnak.

Az argentin Clarín lap hozzátette, információi szerint a világbajnok futballista édesapapjának állapota kórházi kezelést igényelt, a hétvégén egy rosariói kórházban ápolták, majd átszállították Buenos Airesbe.

 

Lionel Messi foci vb 2026 vb 2026 argentin válogatott Jorge Messi
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