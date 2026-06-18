Kiderült, miért sírt Messi az Algéria elleni első gólja után

Lionel Messi – magyar idő szerint – szerda hajnalban mesterhármast szerzett Algéria ellen, így zárult 3–0-val a meccs, melyet követően így nyilatkozott: „Az első gól után sírtam, de ennek nincs köze a futballhoz.” Ezt követően sokan találgattak, mi történhetett, és erre most fény derült, ugyanis a nyolcszoros aranylabdás labdarúgó családja közleményt adott ki: Messi édesapja állapotával akadtak gondok.

A közlemény szerint Jorge Messi egészségügyi problémákkal küzd, s jelenleg orvosi felügyelet alatt áll. Mint írják, most lábadozik, és az állapota javul. Emellett a család nemtetszésének is hangot adott, amiért sok találgatás látott napvilágot az ügyben, s leszögezte, csak a legközelebbi családtagok rendelkeznek pontos információkkal Jorge Messi állapota kapcsán, így a máshonnan származó hírek nem számítanak hiteles forrásnak.

Az argentin Clarín lap hozzátette, információi szerint a világbajnok futballista édesapapjának állapota kórházi kezelést igényelt, a hétvégén egy rosariói kórházban ápolták, majd átszállították Buenos Airesbe.