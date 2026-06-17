Nemzeti Sportrádió

Kezdő védőjátékosaik miatt aggódnak az osztrákok

I. SZ.I. SZ.
2026.06.17. 10:01
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vb 2026 Stefan Posch Ausztria David Alaba
Bár Stefan Posch végigjátszotta a Jordánia ellen 3–1-re megnyert meccset, Ralf Rangnick szövetségi kapitány aggódik a védője miatt, akire szerdán orvosi vizsgálat vár.

„Nagyon nagy fájdalmai vannak az arcán, reméljük, nem tört el semmi” – mondta Rangnick Poschról, aki a második félidőben ütközött össze az egyik jordániai játékossal.

Austria v Jordan: Group J - FIFA World Cup 2026
Stefan Posch (pirosban) fájó arccsonttal fejezte be a Jordánia elleni mérkőzést (Fotó: Getty Images)

Posch-sal ellentétben David Alaba nem játszotta végig a mérkőzést, őt sérülés miatt lecserélte a kapitány, de Alaba elmondta, miatta nem kell aggódni.

„Az izmom picit meghúzódott, de most már egyáltalán nem fáj” – mondta a meccs után Alaba, akit biztos ami biztos alapon szintén megvizsgál az orvosi stáb.

 

vb 2026 Stefan Posch Ausztria David Alaba
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