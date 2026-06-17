Kezdő védőjátékosaik miatt aggódnak az osztrákok
Bár Stefan Posch végigjátszotta a Jordánia ellen 3–1-re megnyert meccset, Ralf Rangnick szövetségi kapitány aggódik a védője miatt, akire szerdán orvosi vizsgálat vár.
„Nagyon nagy fájdalmai vannak az arcán, reméljük, nem tört el semmi” – mondta Rangnick Poschról, aki a második félidőben ütközött össze az egyik jordániai játékossal.
Posch-sal ellentétben David Alaba nem játszotta végig a mérkőzést, őt sérülés miatt lecserélte a kapitány, de Alaba elmondta, miatta nem kell aggódni.
„Az izmom picit meghúzódott, de most már egyáltalán nem fáj” – mondta a meccs után Alaba, akit biztos ami biztos alapon szintén megvizsgál az orvosi stáb.
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