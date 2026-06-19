Kanada hatot, Svájc négyet szerzett – a nyolcadik játéknap 14 gólja egy helyen
Magyar idő szerint csütörtök este, péntek hajnalban négy mérkőzést játszottak le a labdarúgó-világbajnokságon: a nyolcadik játéknap bővelkedett gólokban, összesen 14-et láttunk, a kanadaiak hatot, a svájciak négyet szereztek – Mexikó csak egyet, de az is elég volt a továbbjutáshoz. Az M4 Sport YouTube-csatornáján megtekinthető a négy mérkőzés összefoglalója – íme!
CSEHORSZÁG–DÉL-AFRIKA 1–1
SVÁJC–BOSZNIA-HERCEGOVINA 4–1
KANADA–KATAR 6–0
MEXIKÓ–DÉL-KOREA 1–0
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