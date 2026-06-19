Nemzeti Sportrádió

Kanada hatot, Svájc négyet szerzett – a nyolcadik játéknap 14 gólja egy helyen

K. Zs.K. Zs.
2026.06.19. 06:53
Kanadai gólöröm: Stephen Eustaquio (balra) köszönti a háromszor a kapuba találó Jonathan Davidet (Fotó: Getty Images)
Címkék
vb 2026 vb-hírfolyam foci-vb 2026
Magyar idő szerint csütörtök este, péntek hajnalban négy mérkőzést játszottak le a labdarúgó-világbajnokságon: a nyolcadik játéknap bővelkedett gólokban, összesen 14-et láttunk, a kanadaiak hatot, a svájciak négyet szereztek – Mexikó csak egyet, de az is elég volt a továbbjutáshoz. Az M4 Sport YouTube-csatornáján megtekinthető a négy mérkőzés összefoglalója – íme!

CSEHORSZÁG–DÉL-AFRIKA 1–1

Videós összefoglaló itt!

SVÁJC–BOSZNIA-HERCEGOVINA 4–1

Videós összefoglaló itt!

KANADA–KATAR 6–0

Videós összefoglaló itt!

MEXIKÓ–DÉL-KOREA 1–0

Videós összefoglaló itt!

 

vb 2026 vb-hírfolyam foci-vb 2026
Legfrissebb hírek

Amerikai pite: horrorsérülés, kiállítások, tripla és egy csoportgyőztes – a 8. nap vb-kibeszélője

Foci vb 2026
14 perce

Statisztikák: Argentína, Németország és Spanyolország előtt – Mexikó 1994 óta nyolcadszor jutott tovább a csoportból

Foci vb 2026
2 órája

Kettőből kettő: Mexikó a második meccsét is megnyerte!

Foci vb 2026
2 órája

Dél-Koreát is megverte, Mexikó társházigazdaként továbbjutott, egyben máris megnyerte az A-csoportot!

Foci vb 2026
2 órája

Egyelőre nincs gól a Mexikó–Dél-Afrikán – kollégánk a szurkolói zónában

Foci vb 2026
3 órája

Statisztikák: Kanada és Katar is több szempontból történelmet írt – persze más előjellel

Foci vb 2026
4 órája

Horrorsérülés a vb-n: a kanadaiak kulcsemberét le kellett cserélni, a katari védőt kiállították

Foci vb 2026
5 órája

Vb 2026: Dél-Korea csak egyet, Mexikó négyet változtatott az első meccshez képest – kezdőcsapatok

Foci vb 2026
5 órája
Ezek is érdekelhetik