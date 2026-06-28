Kanada az első nyolcaddöntős, mutatjuk a hétfői programot
A kanadai válogatott a 92. percben szerzett gólnak köszönhetően 1–0-ra legyőzte Dél-Afrikát, ezzel elsőként jutott be a legjobb 16 közé a világbajnokság egyenes kieséses szakaszában. A torna magyar idő szerint hétfő este folytatódik.
Hétfő éjjel és hajnalban ezúttal nem rendeznek mérkőzést a világbajnokságon, a torna magyar idő szerint este folytatódik az ötszörös világbajnok brazil válogatott Japán elleni rangadójával, majd a folytatásban Németország és Hollandia is pályára lép.
Íme, a folytatás:
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
19.00: Brazília–Japán (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
22.30: Németország–Paraguay (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Kedd, 3.00: Hollandia–Marokkó (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
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