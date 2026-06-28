Kanada az első nyolcaddöntős, mutatjuk a hétfői programot

Hétfő éjjel és hajnalban ezúttal nem rendeznek mérkőzést a világbajnokságon, a torna magyar idő szerint este folytatódik az ötszörös világbajnok brazil válogatott Japán elleni rangadójával, majd a folytatásban Németország és Hollandia is pályára lép.

Íme, a folytatás:

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

19.00: Brazília–Japán (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

22.30: Németország–Paraguay (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Kedd, 3.00: Hollandia–Marokkó (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!