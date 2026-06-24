Nemzeti Sportrádió

Jude Bellingham: Nem érdemeltem meg a meccs embere címet

CS. M.CS. M.
2026.06.24. 01:24
Jude Bellingham (Fotó: Getty Images)
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A 73. percben lecserélt Jude Bellingham a meccs embere lett hivatalosa, de ezzel nem mindenki értett egyet. Még ő sem: „Nem érdemeltem meg az MVP-címet a mai teljesítményemért. Úgy gondolom, egy ghánainak kellett volna kapnia.”

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A hajrában egymás után három gólszerzési lehetőséget is elrontott Tuchel csapata, később Ghána a gólvonalról is mentett – mindkét csapat 4 ponttal áll két kör után az L-csoportban.

 

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