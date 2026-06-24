Jude Bellingham: Nem érdemeltem meg a meccs embere címet
A 73. percben lecserélt Jude Bellingham a meccs embere lett hivatalosa, de ezzel nem mindenki értett egyet. Még ő sem: „Nem érdemeltem meg az MVP-címet a mai teljesítményemért. Úgy gondolom, egy ghánainak kellett volna kapnia.”
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Carlos Queiroz, Ghána szövetségi kapitánya: „Továbbjutottunk, csak mondom! Minden a terv szerint haladt, a játékosok pedig hittek magukban. Ha védekezned kell, hát védekezz, ezt tettük mi is.”
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