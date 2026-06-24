Nemzeti Sportrádió

Harry Kane: Elég régóta élem a csatárok életét ahhoz, hogy tudjam, nem lőhetek mindig gólt

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.06.24. 01:14
Harry Kane nem boldog, de nem is túlzottan csalódott (Fotó: Getty Images)
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Mint ismert, Anglia gól nélküli döntetlent játszott Ghánával az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság 2. fordulójában, az L-csoportban. Jöjjenek a meccs utáni nyilatkozatok!

 

„Természetes, hogy csalódottak vagyunk, meg akartuk nyerni a meccset. Tudtuk, hogy sokat lesz nálunk a labda, meg persze azt is, hogy a ghánaiak a saját kapujuk előtt, mély blokkban védekeznek, így a pálya középen semmit sem tudunk majd csinálni kis túlzással. Ez is történt, a párharcokra és a szélsők egy az egyező készségére kellett hagyatkoznunk. A lehetőségeink mindkét félidő végén megvoltak” – kezdte BBC-nek adott értékelését Harry Kane. 

„Simán nyerhettünk volna egy-két góllal, de nem sikerült. Jóllehet, nem ez volt a vb legszórakoztatóbb meccse, de ez nem is valósulhatott meg a ghánai játékstílus miatt. Mindent megtettek, jól védekeztek és még a kontráik is veszélyesek voltak. Egyébként a védekezésünk nekünk is rendben volt, nem voltak nagy helyzeteik. Eltesszük ezt az egy pontot, aztán megyünk tovább” – folytatta az angolok válogatottsági gólrekordere.

„Nehezek ezek a meccsek. Sok ilyet játszottam már, ahogyan több csapattársam is. Néha elég egy gyors gól, hogy feltörje a reteszt, de ez most nem jött össze. Ezek a mérkőzések olyanok, hogy minél tovább marad gól nélküli döntetlen, annál jobban hisz a bravúrban az ellenfél, s teljes szívéből védekezik. Ennek ellenére a végén ziccereink voltak... Általában magamra fogadok, ha gólszerzésről van szó, de elég régóta élem a csatárok életét ahhoz, hogy tudjam, nem találhatok be mindig. Tízből kilencszer érzem magamban a gólt, de ez ma nem jött össze” – fejtegette.

A 73. percben lecserélt Jude Bellingham a meccs embere lett hivatalosa, de ezzel nem mindenki értett egyet. Még ő sem: „Nem érdemeltem meg az MVP-címet a mai teljesítményemért. Úgy gondolom, egy ghánainak kellett volna kapnia.”

Carlos Queiroz, Ghána szövetségi kapitánya: „Továbbjutottunk, csak mondom! Elképesztően büszke vagyok a csapatra, minden a terv szerint haladt, a játékosok pedig hittek magukban. Ha védekezned kell, hát védekezz, ezt tettük mi is.”

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Lassan kezdett, majd minden esélyét elpuskázta Anglia, így ikszelt Ghánával a vb-n

A hajrában egymás után három gólszerzési lehetőséget is elrontott Tuchel csapata, később Ghána a gólvonalról is mentett – mindkét csapat 4 ponttal áll két kör után az L-csoportban.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
L-CSOPORT
ANGLIAGHÁNA 0–0
Boston, Boston Stadion, 63 983 néző. Vezette: Martínez (hondurasi)
ANGLIA: Pickford – James, Konsa, Guéhi, Spence (O'Reilly, 66.) – Anderson (Eze, 74.), Rice – Madueke (Rashford, 83.), Bellingham (Rogers, 73.), Gordon (Saka, 66.) – Kane. Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel
GHÁNA: Asare – Senaya (Peprah, 87.), Adjetey, Opoku, Mensah – Yirenkyi, Partey, Sibo – Semenyo, J. Ayew (Adu, 67.; Baba, 90+5.), I. Williams (Fatawu, 66.). Szövetségi kapitány: Carlos Queiroz

 

 

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