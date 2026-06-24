Harry Kane: Elég régóta élem a csatárok életét ahhoz, hogy tudjam, nem lőhetek mindig gólt

„Természetes, hogy csalódottak vagyunk, meg akartuk nyerni a meccset. Tudtuk, hogy sokat lesz nálunk a labda, meg persze azt is, hogy a ghánaiak a saját kapujuk előtt, mély blokkban védekeznek, így a pálya középen semmit sem tudunk majd csinálni kis túlzással. Ez is történt, a párharcokra és a szélsők egy az egyező készségére kellett hagyatkoznunk. A lehetőségeink mindkét félidő végén megvoltak” – kezdte BBC-nek adott értékelését Harry Kane.

„Simán nyerhettünk volna egy-két góllal, de nem sikerült. Jóllehet, nem ez volt a vb legszórakoztatóbb meccse, de ez nem is valósulhatott meg a ghánai játékstílus miatt. Mindent megtettek, jól védekeztek és még a kontráik is veszélyesek voltak. Egyébként a védekezésünk nekünk is rendben volt, nem voltak nagy helyzeteik. Eltesszük ezt az egy pontot, aztán megyünk tovább” – folytatta az angolok válogatottsági gólrekordere.

„Nehezek ezek a meccsek. Sok ilyet játszottam már, ahogyan több csapattársam is. Néha elég egy gyors gól, hogy feltörje a reteszt, de ez most nem jött össze. Ezek a mérkőzések olyanok, hogy minél tovább marad gól nélküli döntetlen, annál jobban hisz a bravúrban az ellenfél, s teljes szívéből védekezik. Ennek ellenére a végén ziccereink voltak... Általában magamra fogadok, ha gólszerzésről van szó, de elég régóta élem a csatárok életét ahhoz, hogy tudjam, nem találhatok be mindig. Tízből kilencszer érzem magamban a gólt, de ez ma nem jött össze” – fejtegette.

A 73. percben lecserélt Jude Bellingham a meccs embere lett hivatalosa, de ezzel nem mindenki értett egyet. Még ő sem: „Nem érdemeltem meg az MVP-címet a mai teljesítményemért. Úgy gondolom, egy ghánainak kellett volna kapnia.”

Carlos Queiroz, Ghána szövetségi kapitánya: „Továbbjutottunk, csak mondom! Elképesztően büszke vagyok a csapatra, minden a terv szerint haladt, a játékosok pedig hittek magukban. Ha védekezned kell, hát védekezz, ezt tettük mi is.”