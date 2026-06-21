Jorge Messi halálhírét keltette az argentin riporternő, majd felmondott
Tévesesn jelentette be Lionel Messi édesapjának halálhírét egy argentin televízió bemondónője a Luzu Tv-ben, tetézve ezt azzal a hamis állítással, hogy a nyolcszoros aranylabdás csatár emiatt már nem lép pályára a világbajnokságon. A riporterhölgy, Florencia Pena azonnal felmondott a kínos eset után, és elnézést kért a családtól. A közösségi oldalán azt írta, szégyelli magát, de élő adásban, a fülesén kapta az információt a stábtól. A televízió egyébként utóbb az összes felelőst elbocsátotta. A család később hivatalos közleményt adott ki, amelyben az áll, hogy Jorge Messi valóban egészségügyi problémákkal küzd, és orvos felügyelet alatt áll, de az állapota javul, és csak a közvetlen családtól származó hír tekinthető hitelesnek.
A történtek után a válogatott stábja is új szabályt vezetett be. A hírek szerint Lionel Scaloni szövetségi kapitány azt kérte a játékosok barátnőitől, feleségeitől és az édesanyáktól, hogy ne álljanak szóba az újságírókkal, és ne adjanak interjút, nehogy kiszivárogjon bármi, ami rossz hatással lehet a csapategységre.
Mint ismert, a címvédő az Algéria elleni 3–0-s győzelemmel kezdte a világbajnokságot, Lionel Messi mesterhármassal vette ki a részét a sikerből. Az argentinok következő mérkőzése magyar idő szerint hétfőn 19 órakor Ausztria ellen lesz.
|Június 17., szerda, 3.00
Kansas City, Kansas City Stadion
|Argentína–Algéria
|3–0
|Június 17., szerda, 6.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion
|Ausztria–Jordánia
|3–1
|Június 22., hétfő, 19.00
Dallas, Dallas Stadion
|Argentína–Ausztria
|X–X
|Június 23., kedd, 5.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion
|Jordánia–Algéria
|X–X
|Június 28., vasárnap, 4.00
Kansas City, Kansas City Stadion
|Algéria–Ausztria
|X–X
|Június 28., vasárnap, 4.00
Dallas, Dallas Stadion
|Jordánia–Argentína
|X–X