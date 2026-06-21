Jorge Messi halálhírét keltette az argentin riporternő, majd felmondott

A történtek után a válogatott stábja is új szabályt vezetett be. A hírek szerint Lionel Scaloni szövetségi kapitány azt kérte a játékosok barátnőitől, feleségeitől és az édesanyáktól, hogy ne álljanak szóba az újságírókkal, és ne adjanak interjút, nehogy kiszivárogjon bármi, ami rossz hatással lehet a csapategységre.

Mint ismert, a címvédő az Algéria elleni 3–0-s győzelemmel kezdte a világbajnokságot, Lionel Messi mesterhármassal vette ki a részét a sikerből. Az argentinok következő mérkőzése magyar idő szerint hétfőn 19 órakor Ausztria ellen lesz.