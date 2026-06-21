Nemzeti Sportrádió

Jorge Messi halálhírét keltette az argentin riporternő, majd felmondott

SMAHULYA ÁDÁMSMAHULYA ÁDÁM
2026.06.21. 12:08
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Florencia Pena távozott a televíziós csatornától a téves bejelentést követően
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Lionel Messi foci vb 2026 Argentína Jorge Messi
Felmondott Florencia Pena, aki Lionel Messi édesapjának hamis halálhírével hozta kellemetlen helyzetbe a nyolcszoros aranylabdás családját.

Tévesesn jelentette be Lionel Messi édesapjának halálhírét egy argentin televízió bemondónője a Luzu Tv-ben, tetézve ezt azzal a hamis állítással, hogy a nyolcszoros aranylabdás csatár emiatt már nem lép pályára a világbajnokságon. A riporterhölgy, Florencia Pena azonnal felmondott a kínos eset után, és elnézést kért a családtól. A közösségi oldalán azt írta, szégyelli magát, de élő adásban, a fülesén kapta az információt a stábtól. A televízió egyébként utóbb az összes felelőst elbocsátotta. A család később hivatalos közleményt adott ki, amelyben az áll, hogy Jorge Messi valóban egészségügyi problémákkal küzd, és orvos felügyelet alatt áll, de az állapota javul, és csak a közvetlen családtól származó hír tekinthető hitelesnek.

Foci vb 2026
2026.06.18. 20:00

Kiderült, miért sírt Messi az Algéria elleni első gólja után

A nyolcszoros aranylabdás a meccs után még csak annyit árult el, hogy ennek nincs köze a futballhoz.

A történtek után a válogatott stábja is új szabályt vezetett be. A hírek szerint Lionel Scaloni szövetségi kapitány azt kérte a játékosok barátnőitől, feleségeitől és az édesanyáktól, hogy ne álljanak szóba az újságírókkal, és ne adjanak interjút, nehogy kiszivárogjon bármi, ami rossz hatással lehet a csapategységre.

Mint ismert, a címvédő az Algéria elleni 3–0-s győzelemmel kezdte a világbajnokságot, Lionel Messi mesterhármassal vette ki a részét a sikerből. Az argentinok következő mérkőzése magyar idő szerint hétfőn 19 órakor Ausztria ellen lesz.

Június 17., szerda, 3.00
Kansas City, Kansas City Stadion		Argentína–Algéria3–0
Június 17., szerda, 6.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion		Ausztria–Jordánia3–1
Június 22., hétfő, 19.00
Dallas, Dallas Stadion		Argentína–AusztriaX–X
Június 23., kedd, 5.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion		Jordánia–AlgériaX–X
Június 28., vasárnap, 4.00
Kansas City, Kansas City Stadion		Algéria–AusztriaX–X
Június 28., vasárnap, 4.00
Dallas, Dallas Stadion		Jordánia–ArgentínaX–X
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Lionel Messi foci vb 2026 Argentína Jorge Messi
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